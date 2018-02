Amiről senki sem beszél: Az amerikai olimpikonnak is volt tavaly egy zaklatási ügye

Óriást alakított Shaun White snowboardversenyző a téli olimpián, amikor harmadik aranyát szerezte meg félcsőben. White ezzel a csúcsra ért, megszerezte az USA 100. téli olimpiai aranyát, és saját harmadik aranyérmét is, ami szintén világrekord.

White ezzel az egyik legnépszerűbb sportoló lett Amerikában, amihez hozzájárul az is, hogy kifejezetten fotógén, jó képű srácról van szó. Az NBC amerikai tévécsatorna például vele forgatta a legnagyobb tévés eseménynek számító Super Bowl-döntős hirdetését.

És persze nem véletlenül közölt a Buzzfeed szívdöglesztő galériát a 31 éves sportolóról, aki 22 évesen lett ismert, amikor első aranyát megszerezte Torontóban.

2009-ben

Amerikai Grand Prix-győzelmet ünnepel White 2009-ben Fotó: STREETER LECKA/AFP

2013-ban

Rövid hajjal, kisimulva 2013-ban Fotó: Michael Buckner/AFP

Mostanában

Arról ugyanakkor nem nagyon számolt be a mainstream sajtó, hogy White-nak éppen tavaly zárult le egy szexuális zaklatási ügye, amelyről a napokban végül a New York Times Cut nevű magazinja emlékezett meg, de az országos médiákban tavaly május és mostanáig nem volt téma az ügy annak ellenére, hogy világraszóló #MeToo kampány indult tavaly.

Az, hogy a megnyerő külső mögött egy gátlástalan, domináns, beképzelt alak áll vagy legalábbis állt a 2010-es években ez a – végül közös megállapodással zárult - ügy ad némi betekintést.

Shane White sportolói karrierje mellett zenészként is működött, Bad Things nevű zenekarával játszott, amelynek 2014-ig egy Lena Zawaideh nevű nő volt a dobosa. Ő perelte be White-ot 2016-ban.

Lena Zawaideh a zenekar dobosaként vokálozik Fotó: The Cut

Shaun White a Bad Things gitáros-énekeseként. Forrás: The Cut

A vád szerint White erősen kihasználta frontemberi szerepkörét a zenekarban hét éven keresztül, és bár a nőnek volt barátja, rendszeresen szexuális tartalmú üzenetekkel zaklatta, parancsolgatott neki, és több esetben megalázóan viselkedett vele szemben.

Néhány állítás a keresetből:

Szexuális tartalmú, meztelen dobosokat, péniszt, pornográfiát ábrázoló képüzenettekkel zaklatta.



Kakiszexről küldött neki képeket.



2010-ben egy Halloween-partin részegen le akarta smárolni.

Egy alkalommal megdörzsölte ágyékát, majd megszagoltatta az eredményt a nővel.



Máskor a nő fenekét ragadta meg csak úgy.



„Ne felejtsd el megnyalni a golyóit!” – viccelődött, amikor a nő barátjával készült találkozni.



White végül konkrétan megparancsolta a nőnek, hogy vágassa le a haját, hogy a válláig érjen, mert az jobban nézne ki a koncerteken. Zawaideh erre azt válaszolta, hogy ő tökéletesen el van a hajával, mire White értetlenkedését fejezte ki, hogy mégis miből gondolja, hogy nem az a dolga, hogy neki engedelmeskedjen. Ezután ki is tette a zenekarból.

A peres eljárás tehát közös megegyezéssel hárult. Amikor 2016-ban felröppent a hír a perről, White-ék megpróbáltak ellen keresettel élni, ám az elbukott. A sportoló akkor azt nyilatkozta, Zawaideh baromságokat állít róla, és csak a hírekbe akar bekerülni.

No, a hírekbe végül elég nehezen került be, de az, hogy végül megegyezéssel zárult az ügy, azt mutatja, nem volt teljesen hülyeség, amivel a nő White-ot vádolta. (The Cut/Daily Beast/TMZ)