Egy brit férfi leszedetné a képernyőről az Amazon reklámját, mert véletlenül majdnem macskakaját rendelt miatta

Egy brit férfi szeretné elérni, hogy ne vetítsék többet az Amazon legújabb reklámját, amiben az egyik szereplő macskakaját rendel a cég Alexa nevű személyi asszisztensétől. A reklámban elhangzik az Alexa megszólítás, amivel normális esetben a személyi asszisztens tulajdonosai be tudják kapcsolni a szerkezetet ahhoz, hogy aztán utasításokat adjanak neki.

Mivel a reklámban egy férfi az Alexával macskakaját rendel, a panaszt tevő férfi otthonában is bekapcsolt az Amazon asszisztense, és azt hitte, hogy neki is macskakaját kell rendelnie.

A rendelést végül a panaszt tevő férfi mondta le.

Az Amazonnál azt mondták, természetesen számoltak ilyen esetekkel, de szerintük nem lehet nagy baj, mert ha esetleg a reklám be is kapcsolja az asszisztenst, az nem fog semmilyen rendelést elküldeni, amíg a tényleges tulajdonos ezt meg nem erősíti. Ilyen megerősítés nélkül pedig magától törlődik a rendelés. A brit hatóságok is ugyanerre jutottak, ezért nem tiltották le a reklámot. (Guardian)