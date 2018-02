A paksi atomminiszter elment a kocsmába kampányolni

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter ezt írja a Facebookon:

„Kocsmaparty. Ha nem megyünk be a magyarkeszi kocsmába, talán soha nem derült volna ki, hogy ott él Orbán Viktor öccse, Orbán András. No persze nem a magyar miniszterelnökről és családjáról van szó, hanem a névrokonáról. Megtapasztaltuk, a magyar falusi kocsma - kedden este legalábbis - csendes. Munkáról, lehetőségről beszélgetnek. Elmondtam: kinek-kinek elérhető célokat kell maga elé tűznie. Aki úgy érzi, tanuljon, amíg teheti De nem kell mindenkinek egyetemet végezni. Egy jó szakma - az életkereseteket tekintve is - felér egy diplomával. Az a fontos, hogy boldog legyen az ember, bármit is csinál!”

És a fotók is őt igazolják:

Szegény Sülinek az atomerőmű népszerűsítése közben úgy látszik egész sokat kell innia, előző nap például Debella Lászlóval, Felsőnyék polgármesterével húzott le egy(?) kupicával: