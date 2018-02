Kínai-amerikai háborútól tart az amerikai haditengerészet tengernagya

Harry Harris lesz a tervek szerint az USA következő ausztrál nagykövete, és a posztjáról hamarosan leköszönő tengernagy a Képviselőház fegyveres testületeit felügyelő bizottsága előtt beszélt arról, hogy az amerikai kongresszusnak fel kell készülnie egy Kínával vívandó háború lehetőségére. Mint mondta, reméli, hogy erre nem kerül majd sor, de ugyanakkor fontos, hogy legyen tervük erre a helyzetre.



Fotó: ROSLAN RAHMAN/AFP

A feszültséget természetesen a dél-kínai tenger hovatartozása okozza: a katonailag és kereskedelmileg is fontos régiót több ország is a magáénak vallja, és a kínaiak komoly fegyverkezésbe is kezdtek ott az elmúlt években. Harris szerint Kína szándékai a napnál is világosabbak, dominálni akarják a régiót, és hamarosan az amerikaiak riválisai lesznek gyakorlatilag minden területen.

A tengernagy beszélt arról is, hogy az USA szövetségeseivel összefogva oda kell figyeljen Peking katonai terjeszkedésére a régióban, és el kell ítéljék a kínai külügyi fellépéseket, a ragadozó jellegű gazdasági lépéseket és a regionális viszonyok aláásását.

Harris egyben dicsérte leendő állomáshelyét, Ausztráliát, mint az USA legmegbízhatóbb szövetségesét a régióban, akiknek kulcsszerepe van a jelenlegi világrend fenntartásában. (Guardian)