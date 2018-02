Tévedésből élve temettek el egy nőt Brazíliában, aki aztán napokon keresztül próbált kiszabadulni a saját sírjából

A 37 éves Rosangela Almeida dos Santost január 28-án nyilvánították halottá egy brazil kórházban. Már korábban is gyengélkedett, akkor azonban kétszer is leállt a szíve, az orvosok szerint az ebből fakadó sokkba halt bele. A nőt annak rendje és módja szerint el is temették a helyi temetőben.



Aztán a rákövetkező 11 napban fura dolgok sora kezdett történni a sír közelében: a helyiek sikolyokat kezdtek hallani és dörömbölést. Végül a múlt pénteken nem bírták tovább, ezért a rokonokkal együtt kiásták és kinyitották a sírt.

Állítólag többen is jelen voltak a koporsó kinyitásánál, és állították, hogy a nő holtteste még meleg volt, ráadásul a kezén és a fején új sérülések voltak láthatóak, amelyből a család azt a következtetést vonta le, hogy a nő valójában nem halt meg, és halálát tévesen állapították meg. Ezután pedig napokon keresztül küzdött azért, hogy kijusson a sírjából, ez azonban nem sikerült neki, így a végén tényleg meghalt.

Az ügyben jelenleg a rendőrség nyomoz. (Daily Mail)