Diana hercegnő fotósa is zaklatta modelljeit a Spotlight oknyomozócsoport szerint

A Boston Globe című lap Spotlight nevű oknyomozócsoportja, amelyik 2002-ben papok gyerekmolesztálási ügyeit leplezte le, és amelyikről 2015-ben Oscar-díjas film készült, legújabb anyagában a divatipar szexuális zaklatási ügyeinek járt utána. Munkájuk során több mint 50 modellel beszéltek, és ezek a modellek a Spotlight nyomozása szerint megalapozottan vádolnak 25 fotóst, stylistot és más divatszakembereket.

Patrick Demarchelier képei Naomi Campbellről és Christy Turlingtonról. Fotó: BEN STANSALL/AFP

A szexuális zaklatással vádolt személyek között van Patrick Demarchelier francia fotós is, aki korábban Diana hercegnő személyes fényképésze volt. Ő volt a brit királyi család első profi fotósa, aki nem brit állampolgár volt, és emiatt több kritika is érte, de interjúk szerint Diana maga ragaszkodott Demarchelier-hez, mondván, jó barátság alakult ki köztük.



Most több modell is arról számolt be, hogy Demarchelier a fotózások során megfogta a mellüket, kezüket a nemi szervéhez húzta vagy lehúzta a ruháikat. A fotós azzal védekezett, hogy az ellene felhozott arctalan vádak nem igazak, ő soha nem érintette meg egyetlen modelljét sem illetlen módon, de azt már csak a munkája jellegéből adódóan sem tudja elkerülni, hogy fizikai kontaktus legyen közte és a modelljei közt. Demarchelier egy korábbi interjúban a nagyon felfűtött jelzőt használta fotózásainak jellemzésére.

Patrick Demarchelier a saját kiállításán New Yorkban. Fotó: Ben Gabbe/AFP

A Boston Globe anyagában a 74 éves Demarchelier mellett szexuális zaklatással vádolták a modellek Greg Kadel divatfotóst és Karl Templer brit stylistot is. A gyanúba kevert szakemberek tagadták, hogy bűnösek lennének.



A Condé Nast nemzetközi lapkiadó, ami a Vouge kiadója is, minden esetre felfüggesztette a közös munkát Kadellel és Demarchelier-vel. (Telegraph)