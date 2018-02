Doppingolt egy orosz curlinges az olimpián, visszavehetik a medálját

Alekszandr Kruselnyickij bronzérmet nyert egy curling-számban, most azonban elbukott egy előzetes doppingvizsgálaton, és ha másodikon is elbukik, akkor visszaveszik tőle az érmet. Meldoniumot találták a vérében, amely egy szívgyógyszer, serkenti a vérnyomást, és 2016 óta tilos a használata.



Az idei téli olimpián eddig csupán egy japán játékos bukott le doppingolás miatt, Oroszországot azonban azért is érinti kínosan az ügy, mert a játékok megkezdése előtt a teljes orosz csapatot kizárták az olimpiáról, szintén doppingolás miatt. 160 orosz versenyzőnek ugyanakkor engedélyezték a részvételt, éppcsak nem az országuk színeiben versenyeznek. Közülök való Alekszandr Kruselnyickij is, aki ellen most a vizsgálat zajlik. (New York Times)