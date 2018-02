Máris Eddie, a Sas-szerű ironikus olimpiai sztár lett a döbbenetes produkciót előadó magyar síakrobatából

Döbbent, röhögő és őszintén lelkes internetezők fedezik fel maguknak percről percre jobban a téli olimpia új sztárját, az Eric, az angolnába oltott Eddie, a sast, vagyis a magyar Elizabeth Swaneyt.

Az Amerikában született és ott is élő, édesanyja révén félig magyar származású sportoló ugyanis olyan lenyűgöző produkciót mutatott be magyar idő szerint hétfőn hajnalban, a síakrobatika félcső selejtezőjében.

Tudtad, hogy Swaney nem most kezdett el ilyen karakánul viselkedni? Még egyetemista volt ugyanis, amikor elindult a kaliforniai kormányzóválasztáson, hogy végül kikapjon Arnold Shhwarzeneggertől.

A félcsöves síakrobatika az a sport, ami arról szól, hogy az ember elindul lefelé egy lejtős félcsőben, hogy a szerzett lendület segítségével a félcső pereme fölé szökkenve különféle trükköket, szaltókat mutasson be. Vagyis ami erről szólt, amíg nem jött Swaney. Ő ugyanis egyfajta dacos alpesi Svejkként magaról leszarta, hogy mi a nagyok szokása, és egyszerűen lecsúszott a félcsövön, cikkcakkban ugyan, de bármiféle ugrás nélkül. Igen, a delejező produkció lényege, hogy meg sem próbálta.

A Minek-, a Kapjátok be- és Nekem ne Brüsszel mondja meg, hogy kell félcsövezni-kultúrák papnője egy pillanat alatt lerántotta a leplet a modern sportok önkényességéről és képmutatásáról. Jó, hogy nem az ENSZ közgyűlése, vagy valami részeg luxemburgi miniszter fogja megmondani, hogyan ugráljunk!

Swaney menete Twitteren nézve is mágikus:

A Denver Post most

Elizabeth Swaney, a magyar színekben síelő amerikai az átlagsíző szempontjából értelmezi az olimpiai félcsőversenyt

című cikkében ünnepli a versenyzőt. Az írásból kiderül, Swaney hogyan juthatott ki egyáltalán az olimpiára: a kvalifikációhoz bizonyos számú top 30-as eredményt kell felmutatni a Világkupából. Csakhogy ebben a szakágban jellemzően eleve csak huszonegynéhány indulója van egy átlagos VK-versenynek. A Svejk-taktikával versenyző, vagyis az ugrálást teljesen elvető sportoló azokat szokta megelőzni, akik elesnek. A legjobb eredményét, egy 13. helyet egy olyan vesenyen érte el, ahol egy másik, párhuzamosan rendezett viadal miatt 15-en indultak.



A magyar versenyző annyira felkavarta a szűzhavat, hogy a nemzetközi szövetség a kvalifikációs rendszer megreformálásán gondolkodik.

A legaranyosabb mindenképpen Swaney saját videója, ami hősünket a legkülönbözőbb extrémsportok gyakorlasa közben mutatja be. Ez alapján akrobatikus műkorizásban is van benne lehetőség:

A Denver Post több vetélytársát is megkérdezte róla. Volt, aki azon füstölgött, hogy milyen ciki, hogy amatőr is indulhat az olimpián, de olyan is, aki szerint Swaney legalább képbe helyezi, hogy milyen istentelenül nehéz dolga van annak, aki tényleg tud félcsövezni, ezért örül a jelenlétének.

Maga Swaney nem Svejknek, sasnak vagy angolnának látja magát, hanem hídnak.

"Talán én jelentem a hidat azoknak, akik bele akarnak kóstolni a szabadstílusú sízésbe, és meg akarom mutatni az embereknek, hogy igen, a legkülönbözőbb hátterű emberek is lehetnek szabadstíluső sízők."

- nyilatkozta.

A Harvardon dizájnerként diplomázott olimpikon lendületesen indult, hiszen fiatalon Scwarzenegger ellenfele volt a kaliforniai kormányzóválasztáson, manapság viszont szoftverfejlesztők szerződtetéséből él, a Világkupa-futamokon pedig saját költségén indult az elmúlt években.