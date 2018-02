Bíró mondta ki, hogy annyira buta Taylor Swift dala, hogy még plagizálni sem lehet

Érdekes fordulatot vett Taylor Swift legutóbbi plágiumpere: a Playas Gon’ Play című, 2001-ben született dal szerzői azzal vádolták Taylor Swiftet, hogy az ő számuk koppintása az énekesnő rendkívül sok pénzt hozó slágere, a 2014-es Shake It Off. A hasonlóan bárgyú dalocskában szintén elhangoznak azok a mondatok, melyek Swift számának refrénjének is részei, egész pontosan a játékosokra és a gyűlölködőkre vonatkozó magvas gondolatok:

“players gonna play, haters gonna hate”.

A Daily Beast most arról ír, a felek közti mediációt vezető bíró, Michael W. Fitzgerald arra jutott, hogy a Shake It Off egész egyszerűen túl bárgyú ahhoz, hogy jogvita alapja lehessen.

„Túl rövid, nem eredeti, nem kreatív”

- így indokolta döntését a bíró, aki az ügy ejtését javasolta.