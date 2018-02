Az amerikai alelnök észak-koreaiakkal találkozott volna a téli olimpián, Phenjan az „utolsó pillanatban” lemondta

Pence a megnyitón Kim Dzsong Un testvére, Kim Jo Dzsong mellett Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Mike Pence amerikai alelnök találkozott volna észak-koreai tisztségviselőkkel a téli olimpia helyszínén, Phjongcshangban, ők azonban az utolsó pillanatban lemondták a találkozót.



Heather Nauert amerikai külügyi szóvivő közleményben jelentette be, hogy „rövid találkozóról” lett volna szó, és Phenjan „az utolsó pillanatban” mondta le. Mike Pence az olimpiai játékok megnyitó ünnepségén vett részt, a közlemény szerint „a helyszínen merült fel, hogy találkozhat az észak-koreai küldöttség vezetőivel”. Az amerikai elnök készen állt a találkozóra, és a közlemény szerint azt mondta volna el: Észak-Koreának fel kell hagynia törvénytelen nukleáris és ballisztikusrakéta-programjával. „Sajnáljuk, hogy nem éltek ezzel a lehetőséggel”.

Közleményt tett közzé az alelnök kabinetfőnöke, Nick Ayers is, aki szerint Mike Pence a rövid találkozón is az amerikai kormány „rendíthetetlen üzenetét” tolmácsolta volna, az észak-koreaiak pedig talán ezért mondták le. Vagy soha nem is akartak komolyan találkozni" - tette hozzá Ayers. Közölte, hogy az amerikai kormányzat nem lesz hajlandó szerecsenmosdatásra, arra, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető „az olimpián készült kedves fotókkal mossa tisztára gyilkos rezsimjét”. Észak-Korea egyelőre nem reagált a washingtoni közleményekre. (MTI)