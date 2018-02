Fazekas Sándor ki merte mondani, amit még senki: a Soros-tervnek az is része, hogy rovarokat kell enni

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Németh Szilárd Fidesz-alelnök közös kampányeseményt tartottak Csepelen.

A miniszter pedig a Hír tv beszámolója szerint ezt mondta:

„Rovart egyáltalán nem eszik a magyar ember. De hogyha ezt az értékrendet, ami a keresztény Európa értékrendje, föllazítják, elavult, üldözendő, van helyette más: ilyen másság, olyan másság, étkezésben is... az ember elveszíti az igazodási pontot. Mert még akik nem vallásgyakorlók, nem templomba járók, azok is a keresztény kultúrkör szabályai szerint élnek, élünk. Mert tudjuk, hogy mi az, hogy húsvét, mi az, hogy karácsony, mi az, hogy vasárnap, mikor van reggeli, ebéd és vacsora, de más kultúrákban ez teljesen máshogy van. És ez a kultúrkör szabályozza azt is, hogy mit eszünk meg. Mondjuk a mohamedán nem eszi meg a disznóhúst, a keresztények pedig elfogyasztják a disznóhúst. Ha jól meg van tisztítva, jól van tartva a disznó, akkor elfogyasztjuk. Ez nem mindenhol törvényszerű, más népeknek más szokásaik vannak, ezt tartsuk tiszteletben” – mondta Fazekas Sándor, majd rátért arra, hogy ha ezt fellazítják, akkor jöhet az, hogy elveszítjük az étkezési kultúránkat, rovarokat kell majd ennünk, miközben a szomszédunkban migránsok laknak majd, akiket el kell tartani, mert ez ENSZ erre kötelez.



A rovarbizniszt pedig Soros Györggyel egy körbe tartozó hollywoodi hírességek finanszírozzák, hogy így hozzák létre a sorosi embertípust.

A Qubit egyébként épp a napokban írt a rovarevésről, és arról, hogy az emberi fogyasztásra alkalmas rovarok és csúszómászók piaca a következő öt évben 40-45 százalékkal nő majd évente, de jellemző módon (mivel a Soros-terv megvalósításán dolgoznak) azt elhallgatták, hogy mindez a Soros-terv része.