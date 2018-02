Miután Orbán Viktor Egerben egy spicces kukással is konzultált, másnap Dunaújvárosban folytatta a kampányolást. A miniszterelnök most is csak a Facebook oldalának kampányol, mert a villámlátogatásra senkit sem hívtak meg.

Bár az eseményről a sajtót nem értesítik előre, a Hír TV-nek mégis sikerült kérdeznie egyet a miniszterelnöktől:

De a miniszterelnök a sajtótájékoztató helyett inkább rajongókkal közös szelfikre

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

és a Fidesz helyi jelöltjére koncentrált.

Galambos Dénes fideszes jelölt és Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor/Facebook