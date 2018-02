Botokat tiltott le a Twitter, tombolnak a trumpisták

Lecsapott a Twitter azokra a felhasználói fiókokra, amik mögött robotokat sejtett. Az akció keretében több ezer olyan fiókot blokkoltak, amik automatizált magatartásából arra lehetett következtetni, hogy nincsen mögöttük élő ember. Ezen kívül felfüggesztettek még egy rakás fiókot, itt telefonnal kell igazolnia magát a valódi üzemeltetőnek, már ha tényleg létezik.

A Twitter azért lépte meg ezt, mert a Facebookkal és a Google-lel együtt rajuk is nagyobb figyelem irányul most, és amerikai hatóságok is kutatják, mekkora szerepük lehetett az amerikai elnökválasztást is befolyásoló álhírek terjesztésében.

Az intézkedés feldühítette a Trump-párti Twitter-bárókat, többen arra panaszkodtak, hogy több száz követőt veszítettek egyik napról a másikra. Sokan úgy érzik, hogy a Twitter csak az amerikai jobboldalt szívatja, de a demokratákat nem. Igaz, a Twitter korábban több rasszista, gyűlöletkeltő és bizonyítottak álhírterjesztő jobbos fókot is felfüggesztett, vagy korlátozta a jogosultságaikat. De ha ez nem tetszik, talán nem kéne idiótaságokat terjeszteni meg hazudozni :( (Washington Post)