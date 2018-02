Különleges mélytengeri élőlényeket hoztak felszínre Ausztráliában

Az emberi megismerés elől gyakorlatilag máig elzárt területről, az óceán legmélyéről kerültek elő teremtmények egy ausztrál kutatás során. Még tavaly 40 kutató vett részt abban a mélytengeri expedícióban, melyben különféle hordozóeszközök lejuttatásával öt kilométer mélyről hoztak fel fajokat az óceán aljáról Ausztrália keleti partvidéke mellett.

Ebben a mélységben döbbenetes biodiverzitás található, és rengeteg faj, amit még nem is ismerünk. Az akkor felszínre hozott fajokat a héten Tanzániában elemezték tovább. A rejtélyes fajok között szerepelt az arc nélküli hal, azaz egy olyan mélytengeri halfaj, melynek se szeme, se szája nem látható a fején, továbbá három kígyóhalféle, egy világítócápa és egy mélytengeri gyíkhal is. Valamint blobfishek, azaz a skorpióhal-alakúak rendjébe tartozó Psychrolutes marcidusok, melyeket nem túl udvarian módon hivatalosan is megválasztottak már a világ legrondább halának. Most egy közeli rokona került elő a 2003-ban Új-Zéland partjainál megtalált halnak.

Fotó: Marine National Facility

Egy gyíkhal Fotó: Marine National Facility

Egy blobfish Fotó: Marine National Facility

A mélytengeri területek a Föld óceánfelszínének felét teszik ki, de még mindig a legkevésbé feltárt részei a bolygónknak. A nemzetközi kutatómunkát a Victoria Museum koordinálja, mélytengeri hálókkal hozták fel a kutatóhajóra a ritka fajokat, hogy ott aztán elemezzék őket.

Az óriási nyomásban, fény nélkül, hidegben és nagyon kevés táplálékkal is élni képes fajok régóta izgatják a kutatókat.

A nagyszerű Blue Planet is egy külön részt szentelt ennek a világnak:

(via AFP)