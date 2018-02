Usain Bolt az Instagramon üzente meg Liu Shaoangnak, hogy küldi a pezsgőt a győztes magyar váltónak

Írtunk mi is arról, hogy a friss olimpiai bajnok magyar gyorskorcsolyaváltó tagjai a futam után a nemhivatalos díjátadón az Usain Bolttól jól ismert győzelmi koreográfiába álltak be.

A legendás futó még hetekkel ezelőtt intézett felhívást a téli olimpia minden indulójához, hogy ha a dobogón állva bevállalják a pózt, akkor jár nekik egy magnumüveges Mumm pezsgő.



A győztes beállást meg is osztotta Instagram-oldalán a történelmet író váltó egyik tagja, Liu Shaoang, és be is tagelta Boltot, aki pedig kommentben válaszolt, pezsgős emojikkal reagálva: