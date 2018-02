Az Északi-sarkon is melegebb lesz, mint Magyarországon

Két okból is érdemes most a magyaroknak az Északi-sarkra menniük: egyfelől, mert ott van tenger, másfelől mert strandolni is könnyebben lesz, hiszen melegebb (fagypont felett) lesz a hőmérséklet, mint Magyarországon a következő napokban.

Minderről a Meteorológiai Szolgálat számol be Facebookján, miután levezeti, hogyan kerül oda meleg, ide pedig hideg levegő: