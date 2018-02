Bucsi Réka animációs filmjét díjazták a Berlinálén

Fotó: Manfred Werner/Manfred Werner CC BY-SA 3.0

Bucsi Réka Solar Work című animációs rövidfilmje kapta meg az Audi Short Film Award nevű elismerést a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon szombaton. A Berlinálén összesen három díjat osztanak ki rövidfilm-kategóriákban: itt is van Arany Medve, Ezust Medve és az Audi Short, amit most a magyar rendező kapott meg. A díjjal 20 ezer eurós pénzdíjjal jár.



Bucsi Rékának korábban már két filmje is (Love, Symphony no. 42) szerepelt a Berlinálén, meghívást kapott a Sundance Filmfesztiválra is, sőt a Symphony no. 42 2014-ben az Oscar-díj 10-es listájára is felfért. A Solar Walk trailere:



A legjobb filmnek járó Arany Medvét, amit 2017-ben Enyedi Ildikó és a Testről és Lélekről vitt haza, a román elsőfilmes Adina Pintilierendezőnő Touch Me Not (Ne érints meg) című alkotásának ítélte a zsűri. (Index / MTI)