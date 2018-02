Egy elefánt is kevésbé lett volna feltűnő egy porcelánboltban, mint a kanadai miniszterelnök Indiában

Nem először tolja túl Justin Trudeau kanadai miniszterelnök sajátos stílusát, de amit indiai látogatásán művelt, az már a rajongóknak is sok lehet.

Trudeau és családja egyhetes hivatalos látogatáson járt Indiában, de az ország miniszterelnöke csak látogatása utolsó napján találkozott vele – beszámolók szerint nem véletlenül.

Elég csak megnézni Narendra Modi indiai miniszterelnök arcát, miután – öt nappal azután, hogy megérkezett – üdvözli Kanada első emberét:

Pedig Modi imád „medve módra” ölelkezni, az amerikai elnökökkel, Obamával, Trumppal vagy nem olyan régen Izrael első emberével, Benjamin Netanjahuval is barátságosan megszorították egymást.

Trudeau és a kanadai delegáció azonban két óriási hibát is elkövetett beszámolók szerint: egyfelől magát és családját is beöltöztette indiai népviseletbe, a nevetségesség határán igyekeztek bemutatni az indiaiaknak az indiai szokásokat, ami az indiai társadalomnak is kicsit sok volt.

Mint azt a Times of India hosszú elemzésében leírja, az odáig még oké, hogy valaki Indiába látogat, és az indiai motívumokkal kedveskedik az ott élőknek, de Trudeau konkrétan úgy öltözött fel, mintha egy indiai esküvőre készülne: ilyen ruhákba még az indiaiak is maximum ünnepnapon öltöznek.

A zoknidivatban is nagyot menő Trudeaunak egyébként az indiai divat sem volt elég, még az egyik hagyományos táncban is kipróbálta magát:

Ettől sokkal súlyosabb azonban az a diplomáciai fiaskó, amit a sajtó számára is érthetetlen módon sikerült meglépnie az ultraliberális politikusnak: a delegáció tagja volt, és számos eseményre meghívták Jaspal Atwalt, akit máig azzal vádolnak Indiában, hogy 1986-ban megpróbált meggyilkolni egy Kanadába látogató indiai minisztert Vancouver-szigeten.

Jaspal Atwal egy indiai származású, szikh politikus, aki azért él Kanadában, mert Indiából a nyolcvanas években menekülnie kellett. A nyolcvanas években alapított szikh szeparatista szervezetet, amelynek tagja volt egyébként Kanadában is betiltották, terrorszervezetnek minősítették.



Trudeauék ugyan igyekeztek bocsánatot kérni Atwal meghívása miatt, és állították, hogy az csak véleletlenek és félreszervezés összjátéka volt, hogy Atwal feltűnt a delegációban, ám ezt az érvelést gyengíti, hogy Trudeau felesége egy estélyen külön fényképezkedett is a férfival, ráadásul egy 2015-ös közös fénykép is előkerült, ami Atwal és a kanadai liberális párt színeiben virító Justin Trudeau van.

Az sem teljesen világos, hogy egy, Indiában máig körözött férfi, hogyan kaphatott vízumot, és utazhatta be a kanadai miniszterelnökkel az országot.

A szikh szeparatista mozgalmak azután erősödtek meg Indiában, hogy az országot a brit gyarmatosítók leválasztották Pakisztánról, és a régen összefüggő Pandzsább tartomány két részre szakadt, majd lakosságcsere következett. A szikhek Kelet-Pandzsábot felvirágoztatták, de máig autonómiát követelnek Indián belül, és hadakoznak a hindu lakossággal. A nyolcvanas években polgárháborús helyzeteket szültek a szikh szeparatista mozgalmak és az indiai hadsereg összetűzései. (Times of India/New York Times)