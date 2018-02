Magyar operatőr forgatta le Al Pacino és Barry Levinson új filmjét

Barry Levinson, az Esőember, a Jó reggelt, Vietnam!, a Pokoli lecke és még vagy tucatnyi blockbuster Oscar-díjas rendezője a 33 éves Rév Marcellt kérte fel legújabb filmje, a Paterno fényképezésére.

A legendás futballedző Joe Paterno történetét feldolgozó film főszerepét Al Pacino játsza, trailere pedig vasárnaptól elérhető a Youtube-on. A Paterno az HBO felkérésére készült el, és április 7-étől lesz látható a csatornán.

Barry Levinson itt Robert De Niro oldalán a 'The Wizard of Lies' bemutatóján Pasadenában Fotó: Frederick M. Brown/AFP

A 2012-ben elhunyt Joe Paterno az amerikai egyetemi futball történetének egyik legsikeresebb edzője volt, de karrierjét alaposan beárnyékolta egy molesztálási botrány. A Penn State edzőjéről 2011-ben kitudódott, hogy segített eltussolni segédje, a fiatal játékosokat zaklató Jerry Sandusky ügyeit.

Rév Marcellt Mundruczó Kornél oldalán ismerte meg a filmvilág: ő volt többek közt Fehér Isten és a Jupiter Holja operatőre is, de dolgozott az Overdose és a Viharsarok című filmeken is. Szimler Bálinttal közös projektje, a Balaton Method írójaként és fényképészeként is ismert.

Rév Marcell és Szimler Bálint a Balaton Method kampányában Fotó: Balaton Method

Érdekesség, hogy Rév Marcell Barry Levinson fiával is forgatott egy filmet: a Sam Levinson rendezésében készült Assasination Nation is idén kerül a mozikba.