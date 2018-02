Grönlandon is melegebb van, mint Magyarországon

Szombaton értekezett arról a Meteorológiai Szolgálat Facebookon, hogy az Északi-sarkon is jobb idő lesz, mint nálunk, most az Időkép írja, hogy Grönland északi részén, a Föld legészakibb meteorológiai állomásán szombat este 6,1 fokot mértek. Míg Magyarországot a szibériai eredetű hideg uralja, Grönlandon az ilyenkor megszokott -20, -10, de akár -40 fokos hőmérsékleti értékek helyett szombaton az esti órákban Kap Morris Jesup állomáson a 6,1 fokot is elérte a maximum.

Márciusig a Nap sem kel fel a horizont fölé, így még nehezebben jön létre ilyen mértékű melegedés Grönland területén. Vasárnap még szintén a pozitív tartományban maradt a hőmérséklet, de az előrejelzések szerint hétfőn újra -20 fok körüli értékeket mérnek majd.

Fotó: KARLHEINZ SCHINDLER/dpa Picture-Alliance/AFP