A durva mínuszok ellenére sincs esély rá, hogy sportolásra alkalmasra fagyjon a Balaton

Bár az erős lehűlés miatt a szélvédettebb öblökben már elkezdett befagyni a Balaton, a siófoki obszervatórium vezetője, Horváth Ákos szerint ahhoz biztos nem lesz elég tartós a hideg, hogy a tavalyihoz hasonló, biztonságos, összefüggő jégtakaró alakuljon ki a tavon.

A tó hőmérséklete jelenleg még melegebb 0 foknál, és a vizet az erős szél is folyamatosan felkorbácsolja. Emiatt még a sekély vízű partok közelében is kevés az esélye, hogy embert is elbíró jég alakuljon ki. És mert a jövő héten már erős felmelegedésre lehet számítani, a későn jött jég gyorsan eltűnik.