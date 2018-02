Észak-Korea kész tárgyalni az Egyesült Államokkal

Kim Jongcsol, az egykori észak-koreai kémfőnök, az északi állampárt második embere Ivanka Trump (középen) mögött jobbra a phjongcshangi téli olimpia záróünnepségén. Fotó: WANG ZHAO/AFP

A dél-koreai elnöki hivatal, a Kék Ház tájékoztatása szerint Észak-Korea hajlandó lenne közvetlen tárgyalásokat kezdeni az Egyesült Államokkal. Mi több, konkrétan az amerikai-észak-koreai viszony alakulásától tették függővé a Dél-Koreához fűződő viszonyuk fejlődését is.

Az észak-koreai rezsim az ország egyik legfontosabb vezetőjét, az országot uraló egypárt, a Munkáspárt központi bizottságának alelnökét, Kim Jongcsolt delegálta a phjongcshangi téli olimpia záróünnepségére. Kimet, aki egykor a külföldi hírszerzés vezetője volt, hét fős delegáció kísérte, köztük az ország atomprogramjának felelősei is. Ez alapján az elemzők arra következtetnek, hogy Észak-Korea komolyan tárgyalna a nukleáris válságról. (Via The Guardian)