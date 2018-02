A régióban alig drágább valahol taxizni, mint Budapesten, mégis áremelésért lobbiznak a taxisok

Az Index közölt részletes összeállítást arról, hogy a budapesti taxisok úgy lobbiznak éppen a hatósági ér emeléséért, hogy közben a magyar főváros taxis tarifái így is kiugróan drágának számítanak a régióban, a béreket is nézve pedig európai dobogón végeznek.

A cikk kitér arra is, hogy a hatósági árat elvileg a csalók kiszorítása érdekében vezették be, de mára a szakma is elismeri, hogy ez nem jött be.

Legutóbb arról lehetett hallani, hogy a taxis szervezetek a 450 forintos alapdíjat 700 forintra, a 280 forintos kilométerdíjat 300 forintra, a percenkénti várakozási díjat pedig 75 forintról 80 forintra emeltetnék, amivel egy átlagos út mintegy 10 százalékkal lenne drágább.

Az Index cikke szerint a taxisok a megnövekedett költségekre, például a megnőtt biztosítási díjakra, online pénztárgépekre és hasonlóakra hivatkoznak, illetve Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint

a minimálbér-emelések hatására megugrott a kereslet a személyszállítás iránt, és ezt a növekvő keresletet csak úgy tudják kielégíteni a taxisok, ha fejlesztik a szolgáltatásaikat.

A hatósági árat 2013-ban vezették be, ekkor szűnt meg az árverseny a fővárosi taxis cégek között. Hogy az árat a piaci ár fölé lőtték be, jelezte az is, hogy amíg létezhetett Budapesten az Uber, jóval olcsóbban tudott szolgáltatást kínálni a taxitársaságokhoz képest, igaz, az Uber fuvardíját lenyomták a különféle adóoptimalizációs megoldások is.

A lap a Numbeo.com adatai alapján nézte végig a régiós árakat, ebből derül ki, hogy csak Prágában drágább egy átlagos taxiút, mint Budapesten. Pozsonyban és Ljubljanában viszont jelentősen olcsóbb. Még érdekesebb kép alakul ki, ha a bérekhez viszonyítva nézzük a díjakat: ekkor ugyanis az derül ki, hogy az európai fővárosok közül csak Belgrádban és Tiranában drágább a taxizás.

