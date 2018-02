A szlovák oknyomozó kivégzése után már attól félnek, hogy visszatérnek a kilencvenes évek

Múlt héten kettős gyilkosság történt Szlovákiában, egy 27 éves oknyomozó újságírót és barátnőjét szabályosan kivégezték.



Az eset az egész országot megrendítette, és ráirányította a figyelmet az ügyekre, melyeken az újságíró, Ján Kuciak dolgozott.



A miniszterelnök egymillió eurót ajánlott fel a nyomravezetőnek.



A legfrissebb hírek szerint a gyilkosságot nem a szlovák fehérgalléros bűnözők, hanem az olasz maffia rendelte meg.



Robert Fico főtanácsadójának, Mária Troškovának korábban Szlovákiában tevékenykedő, Olaszországban körözött olasz vállalkozóval volt közös cége, de a miniszterelnök szerint felháborító, hogy összefüggésbe akarják hozni az esettel.



Szlovákiában nem szoktak a munkájukat végző újságírókat meggyilkolni.



Vasárnap éjjel a szlovákiai Nagymácséd egyik családi házában két fiatal, a 27 éves oknyomozó újságíró, Ján Kuciak és vele egykorú menyasszonya, holttestére bukkant a rendőrség. A riasztást azért kapták, mert a pár családtagjai aggódtak, mivel napok óta nem hallottak felőlük. Mint kiderült, valószínűleg már csütörtök óta halottak voltak. Kuciakkal szinte biztosan a munkájával összefüggő ügy miatt végeztek, a legújabb hírek szerint nem kizárt, hogy az olasz maffia felelős a kettős gyilkosságért.



Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A fiatal újságíró az Aktuality.sk oknyomozó csapatának tagja volt, jellemzően a szlovákiai adócsalásokat és a bűnszervezetek és a szlovák politikusok közötti összefonódásokat vizsgálta. Az utóbbi időkben főleg egy kormányközeli vállalkozó, Marián Kočner gyanús ügyeivel foglalkozott. Kočner abban a luxuslakóparkban lakott, melyet az Azonnali.hu a szlovák Pasa Parkként emlegetett: ez a szintén fehérgalléros bűnözőnek tartott, politikusokkal túl jó kapcsolatot ápoló Ladislav Bašternák tulajdonában áll, és itt bérel lakást Kočneren kívül Robert Fico, az ország miniszterelnöke is. A Bonaparte lakópark a szlovákok szemében szimbólummá vált, több tüntetést is tartottak előtte. Talán ezért is, de Kočner azt tervezte, elköltözik a komplexumból.

A vállalkozó ellen a rendőrség korábban adócsalás gyanújával indított nyomozást, de végül leállították. A DennikN szerint a megölt újságíró utolsó SMS-e is Kočner ügyeiről szólt, aki tavaly meg is fenyegette Kuciakot. Kočner akkor állítólag azt mondta,hogy „különös figyelmet szentel” majd a családjának, anyjának, apjának, testvéreinek, és keresni fogja a lehetőséget, hogy besározza őket.

Erről hangfelvétel is készült, Kuciak fel is jelentette a rendőrségen a vállalkozót, de az ügyben nem történt előrelépés, Tibor Gašpar rendőrfőnök közlése szerint azt bűncselekmény hiányában lezárták. Azt mégis sokan kizártnak tartják, hogy a vállalkozónak köze lenne a gyilkossághoz,

Szlovákiában egyszerűen nem szoktak újságírókat gyilkolni,

még a sokkal vészterhesebb kilencvenes években sem volt ilyenre példa. Kocner a közmédiának cáfolta, hogy köze lenne a gyilkossághoz, de azt is hozzátette, hogy az sem igaz, hogy megfenyegette volna Kuciakot.

Jaromir Čižnár főügyész a hétfői rendkívüli sajtótájékoztatón azt mondta, ha biztossá válik, hogy Kuciakot a munkája miatt ölték meg, „elszabadítja a poklot,” és kijelentette, ez azt jelentené, hogy „nem mondhatjuk, hogy demokratikus jogállamban élünk.”

A legújabb hírek szerint azonban lehet, hogy nem is szlovák bűnözők elégelték meg Kuciak tényfeltáró tevékenységét, hanem a calabriai maffia.

Bár az újságíró főleg Bašternák és Kočner ügyei után nyomozott, mint kiderült, mostanában a miniszterelnök tanácsadója, Mária Trošková olasz kapcsolatait vizsgálta. Trošková azzal került korábban a figyelem középpontjába, hogy szinte a semmiből jött, de annyit lehetett tudni róla, hogy roppant csinos, és szerepelt férfimagazinokban és naptárakban. Érdekes módon úgy került Fico közvetlen közelébe, hogy semmilyen államigazgatási tapasztalata nem volt, és hiába próbálták kideríteni, pontosan mit csinál és mennyit keres, a kormány nem volt hajlandó beszélni ezekről.

Trošková korábbi munkaadója, a szintén maffiakapcsolatokkal megvádolt politikus, Pavol Rusko a korkep.sk szerint 2016-ban a Plus 7 dní napilapnak 2016-ban úgy nyilatkozott, a 2001-től neki dolgozó nő megismerkedett egy olasz vállalkozóval, aki többek között napelemekkel is foglalkozott, és aztán már nála is dolgozott. Az említett vállalkozó valószínűleg Antonio Vadala, akinek számos cége működik Szlovákiában, és aki a Sme szerint azért szerepel az olasz hatóságok körözési listáján, mert a rettegett calabriai bűnszövetkezet, a többek közt fegyverkereskedelemmel, drogokkal és prostitúcióval foglalkozó ’Ndranghetával állhat kapcsolatban. Trošková 2011-ben céget alapított Vadalával, és a GIA Management társtulajdonosa maradt egészen 2014 augusztusáig. A parameter.sk szerint 2015-ben Vadala kilépett a vállalatból, és átadta a helyét Pietro Catroppának. Catroppa 2016 óta a Prodest tulajdonosa is, ez az a cég, melynek a Smer volt képviselőjének, Viliam Jasaňnak is része volt. Jasaň most a biztonsági tanács államtitkára, és 2014-ben az ő asszisztenseként dolgozott Trošková.





Az, hogy Kuciak az olasz szálat vizsgálta, hétfőn derült ki, miután Tom Nicholson interjút adott a DenníkN-nek. Nicholson szintén oknyomozó újságíró, több mint húsz éven át tudósított Szlovákiából, mielőtt nemrégiben Kanadába költözött. Ismerte Kuciakot, és költözése után is kapcsolatban maradtak. Nicholson szintén nem futott el a rázós ügyek elől, 2013-ban kiderült, hogy a rendőrség lehallgatta, 2014-ben pedig megtámadták, és a hátsó ülésen alvó barátnőjével együtt hajtottak el autójával. Az újságíró az interjúban beszélt arról, hogy Kuciak egy olyan ügyön dolgozott éppen, amivel korábban már ő is foglalkozott. A téma az olasz maffia kelet-szlovákiai jelenléte volt, Nicholson azt gyanította, európai uniós pénzeket lopnak el és juttatnak vissza Olaszországba. Az újságíró a Politicón megjelent, A szlovák újságírás legsötétebb napja című cikkében arról is ír, Kuciak rendkívül ambiciózus és tehetséges újságíró volt, de túl ártatlan volt még, és nem tudhatta, micsoda mocsokba nyúlt. Azt, hogy Robert Fico 1 millió eurót ajánlott fel a gyilkosság után a nyomravezetőnek, úgy értékelte: eső után köpönyeg.

A korkep.sk szerint nemcsak Kuciak, de a Plus 7 dní újságírója, Ivan Mego is dolgozott az ügyön, sőt ő azt mondja, ő maga ajánlotta a témát Kuciaknak, és saját, pár hetes kutatása eredményeit át is adta az újságírónak, mert úgy gondolta, az ő kiadója úgyse engedné a cikk közlését. Mego szerint Kuciak hónapok óta dolgozott a témán. A Hospodárske Noviny-nek adott nyilatkozatában azt állította, ő úgy tudja, Kuciak cikke szinte kilövésre kész állapotban volt.

Kedden sajtótájékoztatót tartott Robert Fico Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány és Robert Kaliňák belügyminiszter társaságában, ahol igyekezett maximálisan bevédeni főtanácsosát, a most gyanúba keveredett Mária Troškovát. A parameter.sk arról ír,

a miniszterelnök azt monda, hogy ártatlan embereket kapcsolnak össze egy kétszeres gyilkossággal, és ez túlmegy minden határon.

A hatás kedvéért egy asztalra kipakolták a felajánlott egymillió eurót is. A sajtótájékoztatón Fico rátámadt a médiára is, szerinte most azért esik szó Troškováról, mert korábban írt róla a Plus 7 dní, és kapott az ellenzék is, aki a miniszterelnök szerint nehezíti a nyomozást. Arra a kérdésre, hogy tanácsadója pontosan milyen munkát végez a Kormányhivatalban, és hogy átesett-e a titkosszolgálat átvilágításán, Fico nem válaszolt.

Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Az újságíró emlékére, és tiltakozásképpen felvonulást szerveztek, a pozsonyi tüntetést eredetileg márciusra tervezték, de a felpörgött események hatására előbbre hozták. A Nem akarjuk a 90-es éveket! elnevezésű megmozduláson várhatóan több ezer ember vesz részt.