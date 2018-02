Orbán szavaival alázzák Eger utcáin szegény Nyitrai Zsoltot

Fideszes ritkán kap olyan látványos maflást, mint ami Nyitrai Zsolt egri választókerületi jelöltnek jutott, amikor elkísérte a Főnököt első, egri kopogtatócédula-gyűjtő körútjára. Orbánnak is tetszett saját lesajnáló poénja, be is került Elnök úr első kampányvideójába:



Jól szórakozott a dolgon a helyi Jobbik is, és nem hagyták ki a ziccert: szereztek egy látványosan megviselt, olcsó mosógépet, és egy valóságos installációval turnézzák körbe a város főtereit. Az Egri Ügyek szerint a plakát-mosógép együttes feltűnt már a helyi Fidesz Rákóczi úti központja előtt is:

Fotó: Egri Ügyek

