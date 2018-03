Keith Richards bocsánatot kért, amiért azt mondta, hogy el kéne kötni Mick Jagger ondóvezetékét

Jagger (balra) és Richards a Rolling Stones 2016. október 7-i koncertjén a kaliforniai Indióban. Jaggernek két hónappal később megszületett a nyolcadik gyermeke is. Fotó: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

A Twitteren kért bocsánatot Mick Jaggertől a Roling Stones legendás gitárosa, Keith Richards. A Wall Street Journal a vasárnapi számában közölt interjút Richardsszal, aki Jaggert "kanos vénembernek" nevezte, aki vaszektómiára szorul. "Ideje lenne elvágni. Ennyi idősen már nem lehet apa, azok a szegény gyerekek!" - mondta.

Most viszont már bánja, hogy ezt mondta. "Mélységesen bánom már a nyilatkozatot, amit Mickről adtam a WSJ-nek, és amelyek teljesen méltatlanok voltak" - írta a Twitteren. Mint mondta, Jaggertől már személyesen is elnézést kért.

A 73 éves Jagger legfiatalabb, nyolcadik gyereke 2016 decemberében született.

Bár Richards és Jager már több mint ötven éve együtt zenélnek, kapcsolatuk legendásan viharos. Richards 2010-ben megjelent memoárkötetében pédául "kényes primadonnának" hívta, akit a banda többi tagja csak "őfelségének" (angolul Her Majestynek, vagyis uralkodónőnek) nevezett a háta mögött. Emellett azt is állította, hogy Jaggernek "apró a fütyülője".

Személyes konfliktusuk persze eddig se volt akadálya a közös munkának, és most se lett az: a Rolling Stones idén nyáron újra Európában turnézik. (Via The Guardian)