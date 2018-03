Megint egy fideszes képviselőjelölt sündörgött a választókorba lépett gimnazisták körül

Végzős gimnazistáknak szervezett filmvetítésen jelent meg a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Budafok-Tétényben, tudta meg a 444.hu. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke főleg Trianonról beszélt a diákoknak, és megemlítette, a rendezvény nekik köszönhető, ahogy az is, hogy a főszereplő Csányi Sándor is személyesen jelent meg a film vetítésén.

Az önkormányzat minden évben szervez filmvetítést a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan Budafok-Tétényben, de eddig nem volt politikai felhangja a rendezvénynek, maximum az alpolgármester vett részt rajta. Az Örök tél című film csütörtöki vetítésén azonban felvonult az önkormányzat teljes vezetése, és Német Zsolt, a választókerület fideszes képviselőjelöltje.

A filmhez kapcsolódó beszélgetést is Németh Zsolt vezette, és kérdéseket tett fel Trianonról és a határon túliak fontosságáról, mire a film producere egyértelműen közölte, hogy nem politikai megrendelés alapján dolgoznak, és nem ment bele mélyebben ezekbe a témákba.

A résztvevők elmondása szerint Németh Zsolt magát a kerület képviselőjeként mutatta be, és az önkormányzati küldöttség azt is megemlítette a diákoknak, nekik köszönhető, hogy a főszereplő Csányi Sándor is személyesen elment a vetítésre. Németh Zsolt mostanában nagyon hevesen kampányol, erről számtalan fotó árulkodik Facebook-oldalán, de erről a csütörtöki látogatásról egyelőre nem számolt be sehol.

Nem ez az első eset, hogy a választókorba lépő iskolásoknak kampányol egy politikus, Csöbör Katalin egy miskolci gimnáziumban álcázta méhnyakrákellenes előadásnak kampányestjét.