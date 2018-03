Orbán három éve még isteni adománynak nevezte a sokszínűséget, ma már azt is tagadja, hogy érték lenne

Gyakran kerülnek elő olyan felvételek a Fidesz indulásának idejéről, amiken a fiatal Orbánék még olyan dolgok mondanak, amiért ma Németh Szilárd bárkit kapásból nemzetbiztonsági kockázatnak minősítene.

De 180 fokos fordulatokért is nem kell a 90-es évekig visszamenni. A Best of Orbán tumblr mutatott rá, hogy

a miniszterelnök még három évvel ezelőtt is mennyire másként beszélt a sokszínűségről, mint most.

Míg Abdel Fattah el-Szíszi egyiptomi elnökkel közös sajtótájékoztatóján 2015 júniusában azt mondta:

„Sosem rejtettem véka alá, és az elnök úrnak is elmondtam, hogy mi hiszünk a kulturális diverzitásban. Mi hiszünk abban, hogy a kultúrák közötti különbözőség a Jóisten adománya, maga a sokszínűség, amit tiszteletben kell tartani, ezért amikor egy másik ország, egy másik kultúrához, mondjuk, az iszlám kultúrához tartozó országról beszélünk, akkor mindig a tisztelet hangján beszélünk.”



Majd idén a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén Orbán a sokszínűségben rejlő értékeket már nem isteni adománynak, hanem „valami okosok” kitalációjának tartotta:

„A sokszínűség nem érték, a sokszínűség egy tulajdonság. Az érték más, mást jelent, és miután tulajdonság, az egyik tulajdonság és a másik tulajdonság nem sorolandó különböző erkölcsi kategóriába. A sokszínűség semmivel sem értékesebb, mint az egyívású közösségnek a képe. Attól, hogy valami színes és sokszínű, nem értékesebb, mint az, ami meg nem az.”