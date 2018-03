Csontig soványodtak a csúcsragadozók a venezuelai állatkertben

Az állatkerti állatok is megsínylik a venezuelai élelmezéi válságot - az El Pais riportja szerint súlyosan alultápláltak, és láthatóan nagyon rossz bőrben vannak a venezuelai San Francisco város Zulia nevű állatparkjában.

A park februárban be is zárt, miután a csontig soványodott állatokról szóló képek nyilvánosságra kerültek. Kacsákat, disznókat és kecskéket már fel is kellett áldozni, hogy más állatokat táplálni tudjanak.

Fotó: MIGUEL ROMERO/AFP

A parkban van oroszlán, tigris és jaguár is, ezeknek pedig naponta meg kellene enniük saját súlyuk 8-10 százalékának megfelelő húst - ehelyett hetente összesen jut ennyi.

A legrosszabb állapotban a pumák vannak, ahogy a képeken is látszik. Az állatkert elismeri a problémát, és költségvetési hiánnyal, az inflációval és az élelmiszerhiánnyal magyarázzák.



Fotó: MONICA GUEVARA/AFP

A képek megjelenése után San Francisco polgármestere, Dirwings Arrieta azt ígérte, újraszervezik az állatkert működését, megjavítják a vízvezetékeket és felemelik a dolgozók bérét - de az állatok alultápláltságáról nem mondott semmit.



A Zulia park állatorvosa, Carlos Silva szerint az ország állatkertjeiben olyan viszonyok vannak, mintha fegyveres konfliktus dúlna az országban. Hasonló a helyzet a gyermekéhezéssel is.