Egy százéves ausztrál sportoló 35 másodperccel (jól látják!) megjavította a százévesek gyorsúszó világcsúcsát

Geroge Corones idén áprilisban tölti be századik életévét, így idéntől a szabályok szerint már a 100-104 éves korcsoportban versenyezhet. Corones ugyanis aktív sportoló, mi több, immár ő a világcsúcstartó korcsoportjában. Egy queenslandi versenyen úszta le az ötven métert 56.12 másodperc alatt. Ez a rendes világcsúcshoz - 20,91 másodperc - képest csigalassúságúnak tűnhet ugyan, de Corones az eddigi szeniorvilágcsúcsnál teljes 35 másodperccel volt gyorsabb.

"Példaszerű úszás volt, jól kiegyensúlyozott. És a végén készen álltam rá, hogy igazán keményen nyúljak be" - mondta fantasztikus világrekordja után, elismerve, hogy ő maga is eléggé el van ragadtatva saját rekordjától.

Corones saját elbeszélése szerint ugyan már fiatalon is lelkes úszó volt, de versenyszerűen csak 80 éves korában kezdett úszni. "A II. világháború kitörésekor abbahagytam az úszást, és szerintem a nyugdíjazásamig egyáltalán nem is úsztam" - mesélte. Akkor a testedzés miatt kezdett újra úszni. A versenyzés eléggé megterhelő volt, de megfelelő felkészüléssel kibírta. Most, versenyzőként hetente háromszor edz medencében, és rendszeresen tart szárazedzéseket is, olyankor súlyzózni szokott. "Ennyi idősen eltart egy ideig, amíg igazán belelendülsz, és sokkal gyorsabban el is fáradsz, de megéri" - mondta. Sikere titkának a jól felépített futamokat tartja, mint mondta, az elején kiegyensúlyozottan kezd, aztán fokozatosan, karcsapásonként növeli a tempóját. (Via BBC)