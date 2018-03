Minden kiderült arról, hogyan akarta megölni egy új-zélandi gimnazista II. Erzsébet királynőt 1981-ben

Új-Zélandon feloldották a titkosítását Christopher John Lewis ügyének, így végre minden kiderült arról, hogy mi történt 1981. október 14-én, és pláne mi történt utána.

Azon a 81-es őszi (Új-Zélandon természetesen tavaszi) napon II. Erzsébet királynő, aki Új-Zéland államfője is, Dunedin városában folytatta új-zélandi látogatását.

Dunedin látképe. Fotó: BIBIKOW Walter / Hemis.fr/hemis.fr

Egy 17 éves gimnazista, akit skizofréniával kezeltek és fegyvermániás is volt, felült a biciklijére, és eltekert a királynő aznapi programjának a közelébe. Egy puskával a kezében elbújt egy irodaház ötödik emeleti vécéjében. Onnan leste, ahogy megérkezik a királynő konvoja. Amikor II. Erzsébet a férjével kiszállt egy autóból, a gimnazista, Christopher John Lewis, meghúzta a ravaszt. Majd nem történt semmi.

Elkenték

Néhányan hallották a lenti tömegben a durranást, de a rendőrség össze-vissza terelt. Azt mondták, hogy talán egy tűzijáték robbant fel valahol, vagy egy tábla esett le, és az csattant. A golyó nagyon távol csapódhatott be, ott ahol nem is voltak emberek, soha nem találták meg.

A rendőrség titokban kezdett nyomozni, a fegyvert meg is találták az irodaházban. Lewist nem sokkal később fegyveres rablásért kapták el, és rájöttek, hogy övé volt az irodaházban hagyott puska is. Azt vallotta, hogy egy Nemzeti Birodalmi Gerilla Hadsereg nevű szervezet nevében akarta megölni a királynőt, és hogy két társa is volt, egy bizonyos "Hóember" és egy bizonyos "Jegesmedve". A nyomozók arra jutottak, hogy ezeket csak úgy kitalálta.

Lewist végül csak lőfegyverrel való visszaélésért ítélték el, a gyilkossági kísérlet miatt nem emeltek vádat ellene. Az új-zélandi hatóságok nem akarták, hogy nemzetközi botrány legyen a merényletből, hogy a királynő ne menjen többet a szigetországba, és az is felmerült a mostani iratokból, hogy megsajnálták a zavart elméjű fiút. Az akkori törvények szerint ugyanis a királynő elleni merénylet hazaárulásnak is minősült volna, és halálbüntetés járt volna érte.

Valószínűleg később tényleg megölt egy nőt

Lewis végül három évet kapott, aminek egy részét egy ifjúsági fegyintézetben, a másik részét pedig egy zárt elmegyógyintézetben töltötte.

Miután kiengedték, még több alkalommal fogták el újra, fegyveres rablásokért, élete nagy részét börtönben töltötte.

Viszont éppen szabadlábon volt, amikor II. Erzsébet újra Új-Zélandra látogatott, 1995-ben. A titkosszolgálat fogta Lewist, és egy távoli szigetre deportálták tíz napra, nehogy megint próbálkozzon valamivel.

1996-ban Lewis egy nő halálra verésének vádjával került előzetesbe, és a cellájában megölte magát. (CNN)