Ép ésszel követhetetlen, amit Szalay Ricsi és Szabyest művelnek

Soha nem volt még ekkora dráma a magyar YouTube-on. Szabyest és Szalay Ricsi nyilvánosan összevesztek. Aztán (vagy még előtte) a színfalak mögött, titokban megegyeztek, majd az egyikük rájött, hogy még nagyobbat kaszálhat, ha leleplezi a másikat. Most ott tartunk, hogy már nem lehet tudni, mi az igazság és mi a hazugság, csak fenyegetőzések, titkos hangfelvételek, nagy leleplezések és bocsánatkérések között tévelygünk. Csak annyi biztos, hogy a nézettségnövelés lehet a műbalhé legfőbb motivációja. Úgy tűnik, el is érték a céljukat, mert most a magyar YouTube-on sokan csak erről beszélnek.

Hogy megértsük, hogyan jutottunk el idáig, kezdjük az elején. Szalay Ricsi és Szabyest 2014-ben mindketten az Ask.fm-en kezdték, és azzal lettek híresek az interneten, hogy kérdésekre válaszolgattak. Amikor az Ask kiment a divatból, és menőbb lett youtubernek lenni, mindketten elkezdtek videózni. Már az elején látszott, hogy az egész Ask.fm-es körből Szabyest a legtehetségesebb és legambiciózusabb, ő már 155 ezer feliratkozónál tart, elég sokan irigylik, köztük a régi Ask.fm-esek is. Az egyikük, Szalay Ricsi (54 ezer feliratkozó) elhatározta, hogy addig piszkálja Szabyestet, amíg a botrányon keresztül fel nem húzza magát a százezer követőig. Azért Szabyest sem teljesen ártatlan. Minden a Nyak nyak nyak Kakyest című videóval kezdődött.

Nyak nyak nyak Kakyest

Szalay Ricsi 2017 szeptemberben töltötte fel a videót, amiben féregnek, öt forintért megvehető buzinak nevezi Szabyestet. Erre Szabyest nem reagált, még annak ellenére sem, hogy Szalay Ricsit személyesen is ismeri. Elég sokan próbálják őt oltogatni a magyar neten, nem ugorhat mindre. Ezeknek egy része egyébként azt kéri számon Szabyesttől, nem sül-e le a pofájáról a bőr, hogy iPadet ránt ki olajban, hogy szégyentelenül tolja a Fanta-szponzorációkat vagy hogy miért nevet úgy, hogy nyáhknyáhknyáhk. De a legtöbb Szabyest-ellenes videó igazából azért készül, mert ha egy videó nevében benne van, hogy Szabyest, garantált, hogy csomóan megnézik, és nincsen semmilyen komoly érzelmi alapja.

Szalay Ricsi nem elégedett meg ilyen rövidtávú célokkal, decemberben csinált egy újabb videót. Ebben azt mondja el, hogy Szabyest állítólag verőembereket fogadott fel, és megfenyegette, hogy bajok lesznek, ha nem szedi le az őt szapuló tartalmakat, és nem adja át neki a szabyest.com-ot, ami azért fontos weboldal, mert nagyon sokáig fent volt rajta egy faszos kép, amit állítólag Szabyest egy kiskorú rajongójának küldött. Erről csak pletykák terjengenek, jellemzően videók kommentjeiben, az Ask.fm-en és a Gyakorikérdések.hu-n. Szalay Ricsi azt állította, hogy csinált róla hangfelvételt is, amikor a verőemberek befenyítették, (akiket Szabyestnek állítólag az Ask.fm-es Varga Ricsi, Éjjel-Nappal Budapest Joe fia ajánlott), de ez a felvétel azóta sem került elő sehonnan.

A kihívás

Hamarosan, januárban egy harmadik videó jelent meg Szalay Ricsi csatornáján, amiben kihívta Szabyestet egy boxmeccsre, hogy lerendezzék a balhét.

Ezek után Szabyest, akit addig látszólag teljesen hidegen hagyott az anyázás, szinte azonnal válaszolt is erre a videóra és elfogadta a kihívást. Azt a videót, amiben ezt elmondja, azóta le is szedte a csatornájáról.

Néhány héttel később a boxmeccs helyett viszont egy bárgyú mosolygással és kínos színészkedéssel előadott videó került fel, amiben a két fiú elmondja, megvolt a mérkőzés, azonnal ki is békültek, és most már megint jóban vannak. Azt mondták, a meccsről azért nincs videó, mert a terem nem engedélyezte a felvételt, és az eredményét se mondták el benne, ezt a videót azóta szintén letörölték. Ugyanezen a napon Szabyest Instagram storyjában még nem az volt a kifogás, hogy a terem nem engedte a felvételt, hanem az, hogy kigyulladt a szauna, és be sem tudtak menni.

Leleplezések, hazugságok, manipulált felvételek

Az üvöltően kamu kibékülés után nem csendesült el a balhé, mert Szalay Ricsi január végén borított mindent, vagy legalábbis azt a látszatot keltette, hogy mindent borít. Egy új videóban elmondta, az egész kibékülés hazugság volt, a színfalak mögött megbeszélték a műbalhét, átbasztak többezer embert. Szalay Ricsi mindezt kábé olyan stílusban vallja be, mintha Gyurcsány Ferenc öszödi beszédét hallgatnánk, és olyan hangfelvételeket ígér, amikből szerinte MINDEN kiderül az ügyről. Ehhez képest egyetlen dolog derül ki biztosan belőle, az, hogy

a békülést Szabyest kezdeményezte, mert látta, hogy a balhézás nem vet jó fényt a csatornájára.

Tényleg vannak hangfelvételek, amin Szabyest és ő beszélgetnek, de valójában konkrétum nem hangzik el bennük, ami bebizonyítaná, hogy pontosan mi a hazugság és mi az igazság ebből az egész balhéból. Szalay Ricsi arról is beszél, hogy Szabyest mögül az egész balhézás miatt kiszálltak a szponzorok a Fantától a Dorkóig, és hogy Szaby ügynöksége sokáig nem lépett közbe, pedig tudtak az állítólagos fenyegetőzésről, de ezek a mondatokra sem előzmény, sem bizonyíték nincsen.

Ha nem két youtuberről, hanem két miniszterelnök-jelöltről lenne szó, talán ennél több bizonyítékra lenne szükség egy nagy leleplezéshez, de Szalay Ricsi és Szabyest szintjén már egy „titkos hangfelvételnek” érzelmi hatásai is sokat számítanak, az lényegtelen, hogy nem derül ki belőle semmi. Így Szabyest nem tehetett mást, vissza kellett vágnia, ezért pár nappal később elmondta, senki ne higgyen Szalay Ricsinek, csak zsarol, mert megvágta a felvételt, TEHÁT csakis hazugság lehet minden más is, amit ezek után állít. Szabyest szerint Szalay Ricsi egyetlen célja, hogy követőket szerezzen és kavarja a szart.

Mi a hazugság és mi az igazság?

A sztorinak még valószínűleg nincs vége, de most ez a februári az utolsó videó az ügyről. Szalay Ricsi könnyfakasztóan giccses videóban sétálgat bűnbánóan Budapesten, és azt ígéri, most végleg kiderül, mi volt igaz és mi nem. Ehhez képest itt sem mond semmit, csak olyan mondatokkal, hogy „akinek kicsit is van esze, az könnyen ki tudja következtetni, hogy...”, tehát valójában nem derül ki belőle semmi sem.

De akkor mi az igazság és mi a hazugság? Vegyük végig a legfontosabb állításokat, amivel Szalay Ricsi megvádolta Szabyestet.

„Szabyest megfenyegettett.”

Szalay Ricsi először azt mondta, készített hangfelvételt erről a találkozóról, de ez azóta sem került elő sehol, ezen kívül sincs más bizonyíték erre.

Szalay Ricsi először azt mondta, készített hangfelvételt erről a találkozóról, de ez azóta sem került elő sehol, ezen kívül sincs más bizonyíték erre. „A kibékülésünk kamu volt, hazudtunk.”

Ez igaz, Szabyest is beismerte, hogy sem a bunyó (a kihívás), sem a kibékülés nem volt igazi, és csak azért csinálták, hogy elsimítsák az ügyet.

Ez igaz, Szabyest is beismerte, hogy sem a bunyó (a kihívás), sem a kibékülés nem volt igazi, és csak azért csinálták, hogy elsimítsák az ügyet. „Szabyest ügynöksége tudott a fenyegetésről, mégsem tettek semmit.”

Szabyest akkori ügynöksége már egy ideje nem dolgozik vele. Megkeresésünkre elmondták, hogy semmi ilyesmiről nem tudtak.

Szabyest akkori ügynöksége már egy ideje nem dolgozik vele. Megkeresésünkre elmondták, hogy semmi ilyesmiről nem tudtak. „Szabyest kiskorúaknak küldözget képeket a farkáról.”

Csak pletykák keringenek erről, semmi sem bizonyítja, hogy ilyesmi történt volna.

Összefoglalva: szinte semmit sem lehet tudni biztosan. Azt viszont elég egyszerű megérteni, hogy mi lehet a fél éve tartó műbalhésorozat igazi hajtóereje: a két hadban álló fiú egy csomó videót készített az ügyről, ezeket eddig összesen több százezerszer (vagy inkább több mint egymilliószor) nézték meg.