Kamupártok, riadó! Ma délután lejár a jelöltállítási határidő

Hétfőn délután négy óráig lehet leadni az áprilisi parlamenti választáson induló egyéni jelölteket támogató ajánlóíveket, vagyis ma van az utolsó lehetőség az ötszáz érvényes támogató aláírás begyűjtésére. A hétfő délután négy órai határidőn túl beérkező ajánlásokat és jelentkezéseket a választási bizottságok már nem fogadhatják el.

Az ajánlásokat a bizottságok mellett működő irodáknak ellenőrizniük kell, erre három napjuk van. Azokat a jelölteket, akik közvetlenül a hétfő délutáni határidő előtt adták le ajánlásaikat, a választási bizottságok legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon, azaz pénteken veszik nyilvántartásba.

A jelöltek bejelentését, illetve a választási bizottságok döntéseit a jelöltek nyilvántartásba vételéről a bizottságok mellett működő választási irodák rögzítik a választási informatikai rendszerben, és az adatok így jelennek meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalán. Ezen az oldalon mostanáig már több mint 1600 jelöltet jelentettek be, és közel 800-at már nyilvántartásba is vettek. (Via MTI)