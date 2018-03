A Fidesz szerint visszaél hatalmával a kispesti polgármester, amikor gyűlöletkeltésre hivatkozva elkezdte lefedni a párt plakátjait

Közleményben reagált a Fidesz kispesti szervezete a hírre, hogy a kerület MSZP-s polgármestere, Gajda Péter, beváltva korábbi ígéretét, elrendelte azoknak a kerületben kihelyezett kormányzati plakátoknak a lefedését, melyek gyűlöletkeltésre alkalmasak:

A Fidesz közleménye így fogalmaz: „Felháborító, hogy a kispesti szocialista polgármester leragasztja a Stop Soros plakátokat, ezzel egyértelműen visszaél a hatalmával. A Stop Soros törvénycsomag célja, hogy minden migrációt szervező, támogató és finanszírozó tevékenységet megállítsunk. A szocialisták azzal, hogy a Stop Sorost és az arról szóló tájékoztatást meg akarják akadályozni, ismét egyértelművé tették, hogy eszük ágában sincs megállítani a bevándorlást és a hazánkra is veszélyt jelentő Soros-tervet. A szocialisták a napokban el is szólták magukat: nem csak a kerítést bontanák le, hanem a migránsokat is betelepítenék, ezért nem akarnak április 8-ig válaszolni arra, hogy végrehajtják-e a kvótát.”