A második randin vette rá a nőt, hogy vegyen fel hitelt, és adja neki a pénzt

Szomorú történetről ír a police.hu: a közlemény szerint elfogtak a zuglói rendőrök egy férfit, aki készpénzt és műszaki cikkeket csalt ki egy nőtől, akinek házasságot ígért.

Egy társkereső oldalon ismerkedett meg 2017 októberében a 44 éves budapesti Sz. Ervin egy nővel, akit már a második találkozáskor arra kért, hogy vegyen fel hitelt egy közös vállalkozás elindításához. A sértett ezt meg is tette, és a felvett több mint kétmillió forintot átadta a férfinak.

Sz. Ervin a következő hónapokban nagy értékű mobiltelefonokat és laptopot is vásároltatott hitelre a nővel, majd elkérte a megtakarított pénzét is, és újabb hitelt vetetett fel a sértettel. A férfi azt állította, hogy szeretné feleségül venni a nőt és a pénz az esküvőjükre kell. A csaló nem váltotta be ígéreteit és a sértettet több mint hatmillió forinttal károsította meg, aki végül 2018. január 24-én feljelentést tett a rendőrségen.

A zuglói nyomozók a férfit 2018. március 2-án 10 óra 20 perckor Nagytarcsán fogták el és a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi Rendőrkapitányságára előállították, ahol csalás bűntett gyanújával hallgatták ki, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes bíróság elrendelt.