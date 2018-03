Az MSZP Hadházy Ákos javára léphet vissza Szekszárdon, míg az LMP Kunhalmi Ágnes javára a XVIII. kerületben

Kedden zajlott egyeztetés az LMP és az MSZP-Párbeszéd vezetői között az esetleges kölcsönös visszalépésekről. Délután az atv.hu-n jelent meg cikk a felmerült körzetekről, melyeket azóta a 444-nek is megerősített az egyik párt tárgyalásokat ismerő elnökségi tagja.

E szerint az LMP Hadházy Ákos körzetében, Szekszárdon, valamint Szombathelyen kérik visszalépésre a szocialista pártot, cserébe pedig az LMP Budapest XVIII. kerületében, azaz Kunhalmi Ágnes körzetében, valamint Nyíregyházán lépne vissza.

A keddi találkozón az LMP-t Hadházy Ákos és Ungár Péter, míg az MSZP-P-t Molnár Gyula, Tóth Bertalan és Szabó Tímea képviselte.

A cikk szólt arról is, hogy ezeken a körzeteken kívül is elképzelhető még visszalépés a két párt között, az LMP például Gödöllőben és a belvárosi választókerületben is gondolkozik, míg az MSZP-P továbbra is tárgyalna Pesterzsébet-Soroksárról, Kőbányáról, Zuglóról, Miskolc 2-es körzetéről és Szegedről. A tervek szerint a visszalépések véglegesítése március 15-e után történik majd meg.