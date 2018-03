Nem épül meg a libertáriánusok úszó városállama Francia-Polinézia vizein

Az elmúlt években számos cikk foglalkozott a Milton Friedman unokája, Patri Friedman által megálmodott, és korábban Peter Thiel által is felkarolt úszó város-koncepcióról, az erős libertáriánus beütéssel összerakott utópiáról. A tervek szerint az óceánokra megépített városok amolyan szuverén városállamok lennének, melyek túlmutatnak a nemzetállamokon.

Egy a felmerült látványtervek közül

Tavaly januárban úgy festett, hogy hamarosan el is indulhat az első úszó város kiépítése, mivel az ötletet képviselő Seasteding Intézet bejelentette, hogy együttműködési megállapodást írtak alá Francia Polinézia kormányával. A tervekről akkor mi is részletesebben írtunk, ahogy kitértünk a kritikákra is, azaz hogy sokak szemében az egész koncepció csak egy gigantikus adóelkerülési próbálkozásnak tűnik nagyon gazdag vállalkozók részéről.

Most kiderült, hogy egyelőre nem lesz semmi a projektből, Francia Polinézia kormánya ugyanis felmondta az együttműködést az amerikai székhelyű intézettel. Az eredeti tervek még arról szóltak, hogy Tahiti közelében valósulhat meg az úszó város megépítése, de a helyi lakosok, illetve ellenzéki politikusok tiltakozása miatt a kormány február végén közölte, hogy kiszálltak a megegyezésből.

A kormány szerint a megállapodás eleve csak egy szándéknyilatkozat volt, nem pedig jogilag megkötő dokumentum, és le is járt az egész 2017 végén, megújítani pedig nem fogják. (Radio NZ)