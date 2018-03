Amióta mérik, ez volt az eddigi legmelegebb tél az Északi-sarkvidéken

Az Északi-sarkvidéken még sosem mértek olyan meleg telet, mint most, és a jég mennyisége is rekordalacsony volt – közölte kedden a coloradói National Snow and Ice Data Center (Nemzeti Hó- és Jégadatközpont).



Mark Serreze igazgató szerint az adatok „őrületesek”, ilyet a mérések 1982-es kezdete óta nem láttak. „Ezek a hőhullámok – sosem láttam ehhez hasonlót” – mondta.

Szakértők szerint ami történik, az precedens nélküli, és részben az a klímaváltozás által pörgetett ciklus is felelhet érte, ami miatt az utóbbi időben jeges viharok voltak Európában és az Egyesült Államok észak-keleti részén – írja a Guardian.

Egy szörfös az Északi-sarkvidéken 2016. március 9-én. Fotó: Olivier Morin / AFP

Az Északi-sarkhoz legközelebb eső, grönlandi meteorológiai állomás mérései szerint a szárazföldi hőmérséklet februárban több mint 60 órán át fagypont fölötti volt. Ilyesmi korábban legfeljebb májusban történt, máskor februárban csak kétszer, nagyon rövid ideig emelkedett a hőmérséklet 0 fok fölé – mondta Ruth Mottram, a Dán Meteorológiai Intézet klímakutatója.

A közel háromtucatnyi sarkvidéki meteorológiai állomásból 15 azt mérte, hogy legalább 5,6 fokkal a normális téli időjárás fölött alakult a hőmérséklet. (Guardian)