A Puskás Akadémia modellje győz a magyar fociban, vagyis nem kell a pályára fiatal magyar, jöjjenek helyettük korlátlanul a külföldi játékosok

Két forduló ment le az NBI tavaszi szezonjából, ezeken két rekord is megdőlt. Rögtön az első tavaszi meccsen a Puskás Akadémia robbantott azzal, hogy kilenc külföldi is lehetőséget kapott a csapatban. (A korábbi rekordot a Fradi és a Videoton tartotta 8-8 légióssal.).

De csak egy hétig élt a légiósrekord, mert a Puskás Akadémia megdöntötte a Puskás Akadémia csúcsát. Az előző hétvégén már tíz légiós lépett pályára Felcsúton, a kezdőben volt két szlovén, két horvát, egy belga, egy kameruni, egy nigériai és egy mali játékos, csereként beállt egy horvát és egy albán is.

Jó hír, hogy van esély az újabb rekorddöntésre is, mert felépült sérüléséből a télen szerződtetett uruguayi középpályás, Gonzalo Vega is, így már vele is számolhat a hétvégén Pintér Attila. Lehet, hogy eddig ő hiányzott ahhoz, hogy két forduló alatt akár csak egy gólt is lőjjön a légiósmeghajtású Puskás Akadémia. És akkor sem kell aggódnia a Felcsút csupaszív szurkolótáborának, ha megsérülne a csapat magyar kapusa, vagy netán elgyengülne a formája, mert a kispadon ott ül a szerb Braniszlav Danilovics is, hogy bármikor beugorjon a helyére.

Nagyon úgy néz ki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség megértette az idők szavát, és a csakfoci információja szerint nem tartja fent tovább azt az elfogadhatatlan diszkriminációt, hogy jutalmat ad a kevés légióst játszató csapatoknak. Ott van például a Paks, ahol csak magyar játékosok vannak. Úgy könnyű, hogy nem kell elmondani a taktikai utasításokat magyarul, aztán minimum angolul is, netán még egy tetszőleges délszláv nyelven. A paksiak meg is előzik három ponttal az NBI 8. helyén álló Puskást.

De nemcsak a légiósok számát nem korlátozná a jövőben a kiszivárgott tervek szerint az MLSZ, hanem eltörölne egy másik bónuszt is. Azok a csapatok is jutalamat kaptak eddig, ahol játszott 21 év alatti magyar játékos. Ezen a téren is pont úgy alakult, hogy a Puskás Akadémia a rekorder. Messze Felcsúton kapott a legkevesebblehetőséget ebben a szezonban fiatal játékos. Lehet, hogy rossz felé fordultak az 16 milliárdos tao-pénzzel megsegített akadémia kijáratánál, és nem találták meg a stadiont.

A Honvéd tavaly egyébként úgy nyert bajnokságot, hogy szinte végig a pályán volt legalább egy fiatal játékos a saját akadémiájukról (ami nem Felcsúton van) és odafigyeltek a légiósszabály betartására is. A Honvéd elnöke, George Hemingway a légiós- és a fiatalszabály eltörlésének a hírére a Digisporton úgy reagált, hogy nekik az komoly bevételkiesést okozna, mert ezek betartásával 200 millió forint plusz szövetségi pénzt kaptak. Azt nem tudja még, hogy az MLSZ mivel pótolja a szabálytartó klubok kieső bevételét.