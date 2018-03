Magyar György arra hajt, hogy ő legyen a következő Márki-Zay

A tévéügyvéd az MSZP-Párbeszéd jelöltje Siófokon, de a DK se indít ellene senkit.



Egyszer már sikerült összehozni itt a lehető legszélesebb ellenzéki összefogást, és akkor egy független jelölt fölényesen lenyomta az örökös fideszes polgármestert.



Most viszont a Jobbiknak saját jelöltje van, ahogy az LMP-nek és a Momentumnak is.



Fogas kérdés, hogy Magyar György mit tud nyújtani a jobboldali szavazóknak, de az biztos, hogy sokan kíváncsiak rá.



Magyar György szerdai lakossági fórumán kis túlzással több szó esett Hódmezővásárhelyről, mint Siófokról. Gyakorlatilag mindenki az összefogásról beszélt, aki mikrofont kapott a kezébe, akár a színpadon, akár a nézőtéren. A Fidesz kampánygépezete pedig néhány napja azt harsogja teljes hangerővel, hogy Siófokon már létre is jött a titkos paktum és a perverz koalíció.

De hiába szeretné ezt Magyar György és hiába riogat ezzel a Fidesz, egyelőre semmi jele, hogy egyetlen ellenzéki jelölt lesz.

Kormányzati plakátok egy siófoki általános iskola előtti buszmegállóban Fotó: urfip/444.hu

A kormánypártoknak láthatóan fontos a Siófokot és még 70 Somogy megyei települést magába foglaló választókerület, és szükségét érzik annak, hogy extra erőfeszítéseket tegyenek a győzelemért. Bayer Zsolt például külön Sajtóklubot indított a Somogy TV-ben, amelyben főleg Magyar György és a megye jobbikos jelöltjeinek szapulásával foglalatoskodnak.

Ezen a héten pedig már az egész kormánymédia rászállt Magyarra: sikerült valahogy egy cikkbe szuszakolni Demszky Gáborral, illetve az Origótól a Lokálon át az összes megyei lapig mindenhol leleplezték, hogy „Magyar György fia is Brüsszelnek dolgozik”.

A másik fontos kormánypárti üzenet, amibe a kormánymédia után Witzmann Mihály fideszes jelölt is beleállt az Echo TV-ben, hogy a Jobbik jelöltje nem is kampányol, és valójában csak a Simicska egyik cégét, a Mahirt is képviselő Magyarnak készíti elő a helyet.

A Jobbik ezt tagadja, és bár Potocskáné Kőrösi Anita tényleg nem a közösségi média mágusa, de indokolt választásnak tűnik: ő Siófok alpolgármestere és két éve a Jobbik helyi elnöke. Szerdán közzétette a programnaptárát: a választásig 34 településre hirdet fórumot, amelyeken megjelenik Vona, Volner János és Dúró Dóra, de a körzet további 37 falujában is tart bejárást.

Vagyis ha a Jobbik titokban Magyar Györgyöt akarja tolni, akkor azt nagyon rosszul csinálja.

Amikor végigautóztam a városon és körbesétáltam a belvárosban, szembejött néhány Szél Bernadett-plakát, de se az LMP, se a Momentum helyi jelöltjének arcát nem láttam sehol. Annál többször



a fideszes Witzman Mihályt és a kormányzati kampányplakátokat;



Magyar Györgyöt és Karácsony Gergelyt egymás mellett;



és Potocskánét a Jobbik győzős-nyerős posztereivel.



De akkor miből gondolja bárki, hogy itt egyetlen jelölt lesz? Mi ez a nagy reménykedés a baloldalon és nagy kapálózás a Fideszben? Az oka mindkettőnek ugyanaz: Hódmezővásárhely és a 2014-es siófoki polgármester-választás.

Amikor is az történt, hogy a szokatlanul aktív siófoki civil szféra néhány szereplője az összes ellenzéki pártot meggyőzte, hogy engedjenek szabad utat a függetlenként induló korábbi rendőrkapitánynak.

Lengyel Róbert tehát a négy éve még példátlan baloldal-Jobbik együttműködésnek köszönhetően, több mint 60 százalékos eredménnyel verte rommá a 20 éve regnáló fideszes polgármestert.

Azóta többször panaszkodott rá, hogy az önkormányzat fideszes többsége ellehetetleníti a munkáját, de azért nem lett a városból újabb Esztergom.

A polgármestert már akkor is megtapsolták, amikor elfoglalta helyét az első sorban Magyar lakossági fórumán. Aztán fel is szólalt, és innen kérte az ellenzéki pártok vezetőit, hogy legyenek belátók, és „egyszerűsítsék már le a választók dolgát”. Amikor rákérdeztem, hogy akkor most Magyar Györgyöt támogatja-e, azt mondta, erről szó sincs: Potocskánét „ütős, erős” jelöltnek tartja, akivel mint alpolgármesterrel kiválóan együtt tudott dolgozni. A lényeg, hogy ne szóródjanak szét a szavazatok, és a Fidesz helyi rendszere összeomoljon - mondja.

Lengyel Róbert és Magyar György Fotó: urfip/444.hu

A siófoki eredményeket persze nem lehet automatikusan kivetíteni az egész választókerületre, hiszen rendszerint csak a leadott szavazatok harmada érkezik a városból. A Közös Ország Mozgalom itt nem kutatja a közvéleményt, mivel nem sorolták a billegők közé a hagyományosan jobboldali körzetet. Amit tudunk: az előző országgyűlési választáson az LMP 4, a Jobbik 20, a közös baloldali jelöltként induló szocialista Harangozó Gábor pedig 25 százalékot kapott. A fideszes Witzmann 47 százalékkal nyert.

Most a fentieken kívül a Momentum, illetve számos kamupárt is elindul. Magyar György belemondta a diktafonomba, hogy ő tud olyan mérésről, ami szerint 60 százalékot kapna akkor is, ha a Fidesz mellett a Jobbikkal is szembe kell néznie. Más viszont nem tud erről a nehezen hihető adatról. Kérdésemre Harangozó Gábor is azt mondta, hogy még nem végeztek közvélemény-kutatást, hiszen csak nemrég indult a kampány.

A jelöltlista eleje a valasztas.hu-n, illetve a 4-es választókerület a Wikipédián

Az MSZP megyei elnöke szerint ugyanakkor Magyar Györgynek nagyon jók az esélyei, hiszen a jobbikos jelöltet csak Siófokon ismerik, ellenben az ügyvéd országos népszerűségnek örvend:

„Ezért is léptem vissza a javára, mert tudom, hogy itt szocialista pártemberként nyerni, hát, nehéz. Most is jöttek oda hozzám emberek, hogy ők a szocikat utálják, de az ügyvéd úrra szívesen szavaznak.”

Az mindenesetre kiderült szerda este, hogy Magyar György meg tudja mozgatni a helyieket: a kulturális központ színházterme úgy megtelt, hogy az eredetileg lezárt felső szintet is meg kellett nyitni. A szervezők szerint emberemlékezet óta nem voltak ennyien siófoki választási fórumon.

Jó nagy erődemonstráció volt: a siófoki polgármester és az MSZP helyi és országos vezetői (Lukács Zoltán és Tóbiás József pártigazgató) mellett kameózott egyet Herényi Károly, az MDF egykori somogyi képviselője is. A színpadon pedig Gálvölgyi János kérdezgette Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltet és Magyar Györgyöt.



Meglepő módon Gálvölgyi nagyon jót tett a rendezvénynek. Függetlenül attól, hogy a poénjai mennyire esnek egybe az ízlésemmel, azt el kell ismernem, hogy a folyamatos szurkálódásai és kiszólásai sokat lazítottak az általában merev Karácsonyon, és adták a lovat a saját hangjába szerelmes Magyar György alá. A közönség pedig imádta.

Kivágtam egy részletet a facebookos közvetítésből, amiből látszik, hogy a hardcore politikai témákat (fideszes politikusok bebörtönzése) hogyan lehet pisi-kaki humorral ötvözni.

A videón is szóba kerül az este egyik slágertémája: a civilség. Gálvölgyi úgy állította be a mellette ülő politikusokat, mint sikeres civileket, akik hajlandóak vállalni a politikai szerepvállalás terhét. Karácsony és Magyar pedig nyilván örömmel helyezkedtek bele ebbe a pozícióba.

A miniszterelnök-jelölt szerint újra kell értelmezni a politikát, mert

„amíg a csirkefogók versenye a választás, addig mi le vagyunk maradva, Gyurikám.”

Magyar pedig arról beszélt, hogy a civileknek és a politikusoknak nem szabad elutasítani egymást, a pártoknak félre kell tenni a „begyöpösödött pártlogikájukat”.



Bár Magyar nem a körzetben él, de évtizedek óta itt nyaral, Zamárdiban díszpolgárnak is választották. Van neki rendes kampányújságja, amiben szerepel a programja, ezen az estén viszont helyi témák alig voltak. Az anekdotákon túl leginkább a kormány elszámoltathatóságáról, a lopott milliárdok visszavételéről, a demokrácia visszaállításáról volt szó, a közönséget is ez érdekelte. Meg persze az összefogás.

Herényi Károly szerint Hódmezővásárhely egyik tanulsága, hogy nem szabad hinni a közvélemény-kutatásoknak Fotó: urfip/444.hu

„Ha van esélyes, párton kívüli jelölt, akkor köré kell szervezni a kampányt. És ez az ember itt Magyar György” - mondta a rendezvény után Tóbiás József, aki maga is visszalépett Érden. Amikor megkérdeztem Magyart, hogyan akarja megszólítani a jobboldali szavazókat, akkor persze elismerte, hogy nincsenek a vásárhelyi polgármesterhez hasonló hívószavai (volt fideszes, katolikus). Abban reménykedik, hogy ennek ellenére szélesebb réteget tud megszólítani civilként és párton kívüli ismert emberként, mint egy-egy párt tábora. Ugyanis Magyar kezdetektől fogva arra törekszik, hogy minél több párt álljon be mögé, annak ellenére, hogy hivatalosan az MSZP-Párbeszéd jelöltje. Éppen ezért hívta meg Márki-Zayt és Esztergom korábbi független polgármesterét, Tétényi Évát egy siófoki fellépésre.

Az esemény végén aztán a nők is megkapták a magukét: előkerültek a nőnapi virágok.

(Szerdán délben kérdéseket küldtem az LMP-nek, a Momentumnak és a Jobbiknak, hogy ők mit terveznek a körzetben. Ha befutnak a válaszaik, és van bennük új információ, frissítem a cikket.)