Megérkezett az orosz focivébé himnusza, és megdöbbentően unalmas

Jason Derulo készítette el a Coca Cola felkérésére az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dalát. A cég honlapján olvasható ismertető szerint a Colors című dalnak az a célja, hogy kifejezze a márka és a sportesemény legfontosabb értékeit, az elfogadást és az optimizmust. Ami derék dolog, de sajnos a dalban nincs semmi izgalmas vagy eredeti.

Hacsak az nem, hogy sikerült egy minden elemében, az első hangtól az utolsóig közhelyes és szürke számot összehozni, aminek a refrénje például ez:

Saying "Oh, can't you taste the feeling, feeling"

Saying "Oh, we all together singing"