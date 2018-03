Putyin: Nem érdekel, amúgy is lehet, hogy ukránok, tatárok vagy zsidók voltak orosz útlevéllel

Ezúttal a cinikus-rasszista énjét vette elő Oroszország elnöke egy tévéinterjúban. Amikor az NBC riportere az amerikai választásokba az USA hatóságai szerint törvénytelenül beleavatkozó 13 orosz állampolgárról és 3 oroszországi cégről kérdezte, Putyin ezt válaszolta neki:

Egyáltalán nem érdekel, mert nem a kormányt képviselik. Lehet, hogy mégcsak nem is oroszok, hanem ukránok, tatárok vagy zsidók, orosz állampolgársággal. Ezt is ellenőrizni kell. lehet, hogy kettős állampolgárok vagy zöldkártyájuk van, és az is lehet, hogy az USA fizette meg őket. Honnan tudhatnám? Én sem tudom.

Az orosz elnök ezek után arról beszélt, hogy több okból is teljes képtelenség, hogy befolyásolták volna az amerikai választásokat. Egyrészt azért, mert ők aszerint az elv szerint cselekszenek, hogy mások sem avatkozhatnak be az orosz belügyekbe és ezért ők sem avatkoznak másokéba. Másrészt mert ehhez nincsenek is meg a megfelelő eszközeik. A riporter erre megjegyezte, hogy miközben ehhez nincs megfelelő orosz eszköz, Putyin épp akkor jelentette be, hogy teljesen újfajta nukleáris eszközöket fejlesztettek ki. Mire Putyin rávágta, hogy hát nem is rakétákról van itt szó.

A beszélgetés során Putyin közölte, hogy az amerikai listán szereplő magánemberek és cégek nem sértettek meg semmilyen orosz törvényt, így nem is kell felelősségrevonásra számítaniuk.

(via Haaretz)