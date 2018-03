Húsz fok! Emberek, akár húsz (20!) fok is lehet ma!

Magyarország pillanatnyi időjárása 2018. március 11-én hajnali 6 óra 40-kor. Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Jó reggelt kívánok, innen is üzenném Borsodba, Zemplénbe, ahol pillanatnyilag áll a köd, hogy az ország többi részén szikrázó napsütésre ébredtünk - ok, Nyirbogáton esik, de ott az anomália a normális. Van, ahol a hőmérséklet már ezen a hajnali órán is a tíz fokot verdesi, és ez még csak a kezdet. Mármint hőmérsékletileg, mert délelőtt egy kicsit befelhősödik az idő, de így is melegedni fog. Baranyában akár 16 fok is lehet, Észak-Magyarországon viszont csak 6-8. Ott délután is alig éri majd el a tíz fokot a hőmérséklet, bezzeg az ország nyugati felében 15-20 fok is lehet.

Néhol ugyan előfordulhat kisebb eső, zápor, de jellemzően száraz, szeles idő lesz, ideális a szabadtéri programokhoz. Kellemes pihenést!