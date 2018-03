Megvert egy utast a BKK biztonsági őre a 4-es, 6-os villamoson

Szinte megállás nélkül verte a BKK biztonsági őre a 4-es, 6-os villamos egyik utasát szombat hajnalban a Mechwart ligetnél - számolt be róla az RTL Híradó. Ököllel is ütötte és a földön is rugdosta, az esetről egy másik utas videót készített.



Végül megállt a villamos, rendőrök jöttek, akik a videót készítő utas szerint a megvert férfit vitték el. Az utas azt is hozzátette, hogy féltek közbelépni.



A Híradó kérdésére a BKK közölte, hogy elfogadhatatlannak tartják a történteket, és kezdeményezték az alvállalkozó biztonsági cégnél, hogy azonnal vizsgálják ki az esetet, az érintett őr pedig addig nem dolgozhat.

A rendőrség közölte, hogy a megvert utas ellen eljárást indítottak, amiért meglökött egy ellenőrt, amikor az a jegyét kérte.