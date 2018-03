Az OTP bevásárolta magát Mészáros Lőrinc birodalmába

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 5,92 százalékos részesedést szerzett a Mészáros Lőrinchez tartozó Appeninn Nyrt. tőzsdei társaságban, amely komoly ingatlan-portfólióval rendelkezik.

Orbán Viktor, Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Mészáros Lőrinc (Fidesz-KDNP) felcsúti polgármester, Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter és Mészáros Beatrix, a Búzakalász 66 Felcsút Kft. ügyvezetõ igazgatója a cég bányavölgyi mangalicatelepének avatásán a Fejér megyei Alcsútdobozon 2014. november 18-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Index összeszedte, hogy az OTP-csoport és a Mészáros-birodalom között eddig is voltak kapcsolatok, hiszen az OTP például több Mészáros-féle agrárérdekeltséget is finanszírozott, valamint az OTP versenytársai közül Mészáros Lőrincnek több-kevesebb ráhatása volt az MKB, az FHB, a Takarékbank és a takarékok világára is.



Ráadásul Barna Zsolt, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő vezetője hogy jó kapcsolatokat ápol a NER vezetőivel. Barna februárban egyedüli pályázóként szerezte meg az Almásy-kastély bérleti jogát.