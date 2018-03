Ha nem egyeztetnek, az ellenzék hozhatja össze a Fidesz győzelmét a belvárosban

Hétfő reggel jelent meg a Közös Ország Mozgalom legújabb felmérése, ezúttal Budapest 1-es választókerületéből. A Belváros jelentős részét magában foglaló választókerületben a felmérés szerint a baloldali jelöltek akár a jobbikos Losonczy Pál visszalépése nélkül is legyőzhetnék a Fidesz-KDNP jelöltjét, Hollik Istvánt, ha koordinálnának, és csak egyikük indulna.



A helyzetet viszont jelentősen bonyolítja, hogy a felmérés szerint

az gyakorlatilag mindegy, hogy kik lépnek vissza, az egyetlen jelentős szempont, hogy egyetlen baloldali jelölt maradjon.

Bár egyéniben látszanak különbségek a jelöltek között, de a KOM által megrendelt, a Medián által február 5-e és 28-a között felvett kutatás indirekt becslése szerint a négy baloldali jelölt szinte fej-fej mellett állna a kerületben, ha egyedül indulna: az LMP és a Momentum jelöltje kis különbséggel, de nyerne, az MSZP-P jelöltje hibahatáron belül végezne, az Együtt jelöltje pedig kis különbséggel veszítene Hollik Istvánnal szemben a jelen állás szerint.

A felmérésben a baloldali pártok képviselői így álltak:

V. Naszályi Márta (MSZP-Párbeszéd) 18 %-on



Csárdi Antal (LMP) 13 %-on



Fekete-Győr András (Momentum) 10 %-on



Juhász Péter (Együtt) pedig 9 %-on áll,

míg a kormánypártok jelöltjét 42 százalékra mérték, a jobbikos Losonczy Pál pedig 8 százalékon állt. Azaz ha összeadjuk az ellenzéki jelöltekre adott arányokat, akkor sima ellenzéki többség jönne ki. Ezt erősítette meg az az adat is, amely szerint a

választókerületben élők többsége, 54 százaléknyian szeretnének kormányváltást,

és csak 34 százalék szeretné a jelenlegi kormány hatalmon maradását. Ebből a felállásból azonban mégsem következik automatikusan, hogy az elől álló MSZP-P-s jelölt javára kell visszalépnie mindenkinek, a KOM kutatásában ugyanis egy indirekt becsléssel megnézték azt is, mi történne a visszalépések különféle kombinációja esetén.

Az világosan látszik, hogy ha több jelölt marad az ellenzéki oldalon, akkor a jelenlegi adatok alapján Hollik nagyon simán behúzza a V. és a VIII. kerület egy részét is lefedő körzetet. Az indirekt becslésben (ami azokkal az ellenzékre szavazni tervezőkkel is számol, akik még nem tudták megmondani, melyik listát támogatná) az LMP, a Momentum, az Együtt és az MSZP-Párbeszéd jelöltje fej-fej mellett állt: Csárdi és Fekete-Győr 51 százalékkal vinné a körzetet, míg V. Naszályi hibahatáron belül végezne Hollikkal szemben, Juhász pedig 51-49 százalékban kapna ki.

A képek kattintásra nagyobbá válnak

A KOM elemzése úgy fogalmaz, hogy ezek alapján

„feleslegesnek tűnik a vita, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki kihívója Hollik Istvánnak: a lényeg az, hogy hány jelölt marad a szavazólapon, nem pedig az, hogy ki.”

A legutóbbi, 2014-es választás már megmutatta, hogy simán elképzelhető olyan forgatókönyv ebben a választókerületben, melyben a fideszes induló azért nyer, mert az ellenzéki szavazatok megoszlottak a jelöltek között. Akkor Rogán Antal 45,2 százalékkal nyert, míg az Összefogás színeiben induló Kerék-Bárczy Szabolcs 32,5 százalékot, az LMP-s Schiffer András pedig 13,6 százalékot kapott. A Jobbik akkor Hegedűs Lórántnét indította, aki 7,8 százalékkal végzett.

A hétfői eredmények megjelenése után megkerestük az ellenzéki jelölteket, hogy az adatok ismeretében változik-e politikájuk, illetve hogy szerintük ez hogyan alakíthatja a választókerületi koordinációt.

Az MSZP-Párbeszéd színeiben induló V. Naszályi Márta elmondta, hogy természetesen örül az eredménynek, hogy egyéniben az első helyre mérték, és azt gondolja, hogy muszáj megegyezésre jutnia a pártoknak. A visszalépésekkel kapcsolatban elmondta, hogy semmit nem zárnak ki, de országos vagy legalább Budapest-szintű megegyezésre lenne szükség az ellenzéki pártok között. Mivel őt mérték az élen álló jelöltnek, nem feltétlen hiszi, hogy ennek a megegyezésnek az 1-es választókörzetben az ő visszalépéséről kéne majd szólnia, de a kormányváltásért muszáj mindent megtennie a pártoknak.

A hétfőn megjelent felmérés ahhoz még túl friss, hogy befolyásolta volna a tárgyalásokat, de elmondása szerint mindenképp muszáj róla beszélnie a pártoknak.

A jelenleg egyéniben második helyre mért LMP-s jelölt, Csárdi Antal a párt országos politikai tanácsának hétvégén meghozott állásfoglalását idézte, mely szerint bármilyen koordinációnak csak akkor van értelme, ha az a teljes ellenzéki spektrumot lefedi, a DK-tól a Jobbikig. Csárdi elmondta, hogy a párt nyitott bármilyen egyeztetésre, ugyanakkor hiba lenne szerinte előreszaladni.

Hasonlata szerint, olyan ez a folyamat, mint az aknamezőn haladás: nem lehet jobbra-balra szaladgálni.

Az LMP most várja a többi párt válaszát a hétvégén megfogalmazott elvárásaikra, első körben azt várják, hogy legyen meg a nyitottság a teljes spektrumot lefedő összefogásra. Az esetleges visszalépésekről pedig úgyis majd a párttestületeknek kell dönteni, nem az egyes képviselőjelölteknek.

A Momentum jelöltje, Fekete-Győr András az eredményekről Facebook-oldalán megosztott egy posztot, abban arról írt, hogy a kampány most indul csak be igazán, és szerinte az emberek hitelességre és frissességre vágynak. A 444-nek pedig arról beszélt, hogy a Momentumban eddig is nyitottak voltak a visszalépésre, ugyanakkor szerinte látni, hogy a választókerületben jelenleg két felfelé ívelő párt van, a Momentum, illetve az MSZP.

Fekete-Győr szerint nehéz helyzet állt elő a választókerületben, amit a hétfői eredmény is mutat, de ők nem lesznek kerékkötői egy esetleges megállapodásnak. Ehhez két feltételük van: hogy a jelölt egy hiteles és vállalható politikus legyen, (ez szerinte a kerületben felmerülő ellenzéki képviselők esetében megáll), valamint, hogy a többi párt is érdemi megállapodásra jusson egymással. A Momentum elnöke kitért arra is, hogy szerinte az ellenzéki megállapodásba be kell vonni a Jobbik 8 százalékon álló jelöltjét, Losonczy Pált is.

Az Együtt-es Juhász Péter Facebookon még egy videót is közzétett az eredmények ismertetése után, ebben előbb arról beszélt, hogy büszke arra, hogy az ellene indított példátlan lejáratókampány ellenére még mindig hibahatáron belül mérik az esélyes jelöltek között, majd rátért arra, hogy smst írt a többi ellenzéki jelöltnek, azt kérve, hogy kedden üljenek le tárgyalni a kialakult helyzetről. Szerinte ha máshogy nem megy, akkor pénzfeldobással, de el kell dönteni, hogy ki legyen az egyetlen jelölt. És nem azt kell nézni, tette hozzá, hogy melyik pártnak lesz több töredékszavazata vagy hogy kinek az állami támogatását hogyan érintené a választókerületi indulás, hanem hogy hogyan lehet eggyel több ellenzéki mandátum.

Juhász a videóban arról beszélt, hogy ha a pártok szintjén nem tudják megoldani, akkor meg kell próbálni a jelöltek szintjén. A videó publikálása előtt kevéssel Juhász a 444-nek arról beszélt, hogy alapvetően az átfogó, országos koordináció a legfontosabb, de a pártok között jelenleg nem zajlik érdemi egyeztetés. Az Együtt épp ezért adott ki a hétvégén egy kiáltványt, melyben olyan ellenzéki együttműködésre szólították fel a többi pártot, melynek végén minden körzetben csak egy jelölt maradna.