Hosszú Katinka és Shane Tusup szüneteltetik a válóperüket

Bár a bíróság már tárgyalta volna válókeresetüket, Shane Tusup és Hosszú Katinka jogi képviselőik útján közös kérelmet nyújtottak be a per szüneteltetésére, írja a Blikk. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő és férjének viszonya tavaly novemberre romlott meg annyira, hogy szétköltöztek és megszüntették munkakapcsolatukat is. A válókeresetet Hosszú nyújtotta be.

A Blikk utánajárt, hogy pontosan mit is jelent a válóper szüneteltetése. Eszerint a felek hat hónap haladékot kértek, de a tapasztalatok szerint a válófélben levő párok ezt nem kapcsolatuk, hanem anyagi jellegi vitáik megegyezésen alapuló rendezésére szokták használni. Hosszúnak és Tusupnak pedig van miről egyezkedniük, közösen építették fel az Iron Lady márkát, és egy úszóklubot is, a szponzori pénzekből, pénzdíjakból és jutalmakból pedig nagyjából egymilliárd forintos vagyont halmoztak fel. Ezen kéne osztozniuk.