Orbán Viktor azt szeretné, ha a magyar emberek 60 százaléka magyar üzemben dolgozna

Magyarország is szeretne olyan családi vállalkozásokat, amelyek hasonló eredményeket és sikereket érnek el, mint a németországiak - mondta Orbán Viktor hétfőn Nyírbátorban, ahol bejelentette az alkatrészgyártó Rosenberger Magyarország Kft. mintegy hatmilliárd forint értékű új beruházását, írja az MTI.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a rendszerváltás után a magyar piacgazdaság előtt példaként általában Németország szerepelt, amely egy vesztes világháború után is képes volt megteremteni az új német ipart.

A német családi vállalkozások a német emberek 68 százalékának adnak munkát, és a teljes német gazdasági teljesítménynek mintegy 50 százalékát adják. „Ide szeretnénk eljutni mi is” - jelezte.

„Olyan gazdaságot szeretnénk, mint a német, a családi vállalkozások adják a jövőben a reményeink szerint majd a teljes magyar gazdasági teljesítmény felét, és

azt szeretnénk, ha a magyar embereknek mintegy hatvan-hatvanöt százaléka a magyar tulajdonú gyárakban és üzemekben dolgozhatna"

- mondta Orbán Viktor.

Az Index arról ír, a kormányfő három dolgot ajánlott:

Lesz munka. 10 év alatt egymillió munkahelyet vállaltunk, ebből 750 ezer munkahelyet létrehoztunk.

Támogatjuk a családokat, különösen a nőket. A Nők 40 programot fenn fogjuk tartani.

Mindenkitől megköveteljük, hogy megadják a tiszteletet.



Orbán Viktor rá is kanyarodott ezután a kampányra, mint mondta, az elért eredményeket meg is kell védeni. „Amikor Magyarország mellett döntenek a befektetők, az az a körülmény, hogy Magyarország biztonságos ország. A legfőbb feladat, hogy ezt megvédjük, Magyarország biztonságát meg kell védeni. Ha április 8. után nem egy nemzeti kormány alakul, akkor még baj is lehet" - mondta.