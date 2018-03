Lana Del Rey a Szigeten

Kedd délután jelentette be a Sziget, hogy újabb világsztárral bővült az idei fellépők névsora: a világ jelenleg egyik legnépszerűbb énekesnője, Lana Del Rey is érkezik Budapestre.

Vannak további friss nevek is: szólóprodukciójával The Knife egyik fele,Karin Dreijer, akit Fever Ray néven szokás inkább ismerni, valamint Børns, Asaf Avidan és Don Diablo is.

Ezzel a friss bejelentéssel meglehetősen izmos lett az idei program, Del Rey mellett érkezik majd az Arctic Monkeys, Dua Lipa, a Gorillaz, Kendrick Lamar, Kygo és a Mumford & Sons is.