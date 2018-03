Megint Budapesten lép fel John Malkovich

Budapestre érkezik Report on the Blind című felolvasóestjével John Malkovich. Az előadás az argentin író, Ernesto Sabato egyik novellájára épül, amelyet Alfred Schnittke orosz zeneszerző műve egészít ki.

A sajtóközlemény szerint Sabato novellájának központjában Fernando Vidal karaktere áll, akinek sajátos nézőpontja szerint a vakság irányítja a világot. John Malkovich előadásában megismerjük elmélkedéseit Isten létezéséről és a „Vak szekta” erejéről.

Állítólag John Malkovich maga választotta ki az aláfestésül szolgáló zenei anyagot, amelyet Anastasya Terenkova zongoraművész és az Óbudai Danubia Zenekar szólaltat meg.



A Report on the Blind 2016 óta óriási sikerrel, teltházak előtt fut a világ különböző nagyvárosaiban. Az előadás jelentőségét jelzi, hogy a Forbes magazin 2016-ban a világ 10 legizgalmasabb művészeti projektje közé válogatta be. Május 23-án játsszák a Budapest Kongresszusi Központban.